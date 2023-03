Commercio di vicinato "Sgravi fiscali e incentivi a sostegno dei piccoli"

di Luca Ravaglia

Un altro mondo. Un mondo in cui gli acquisti si consumano in clic, a qualunque ora del giorno e della notte, scorrendo in pochi secondi una interminabile lista di opzioni. Il commercio di vicinato di casa nostra può sopravvivere in uno scenario di questo tipo? Sì, a patto che gli vengano riconosciuti i meriti e il valore che sa portare al territorio.

È la tesi di Cesare Soldati, presidente di Confesercenti Cesenate, che analizza lo scenario attuale con l’occhio critico di chi non vuole nascondere i problemi, ma allo stesso tempo intende rilanciare per trovare soluzioni. "Certo – analizza – gli acquisti sul telefono non possono garantire l’esperienza, i consigli e la professionalità degli esercenti, ma in questo momento le richieste degli acquirenti vanno prima di tutto su due aspetti: comodità e risparmio".

Che la strada sia in salita è innegabile, ma Soldati lancia il cuore oltre l’ostacolo: "Sono commerciante all’ingrosso e so bene come stanno le cose. Passato il periodo peggiore del Covid ero molto ottimista, perché credevo fermamente nel rilancio, basandomi sui riscontri delle persone che tornavano a riscoprire le attività sotto casa. Poi però sono arrivate una guerra in Europa e l’esplosione dei prezzi. Avevo listini bloccati da tre anni e tutto d’un tratto ho dovuto fare i conti con tre rialzi in 12 mesi. Ciononostante non mi arrendo e rivendico la nostra ricetta: l’entusiasmo e la competenza di chi ogni giorno si butta con tutto se stesso nella sua attività sono essenziali, ma a questi serve aggiungere l’aiuto, tanto aiuto, che deve arrivare dalle istituzioni, a livello locale, nazionale e anche europeo".

Soldati cita per esempio i temi fiscali: "Le grandi multinazionali trovano sempre escamotage per abbassare i costi, mentre a essere sostenuto dovrebbe essere il piccolo, non il gigante. Partiamo da qui, dalla tassazione, in termini di Irpef, ma anche semplicemente di tassa dei rifiuti. Poi serve collaborazione tra esercenti, che non devono vedersi come concorrenti, ma alleati. Insieme possono valorizzare le città e i quartieri rendendoli attrattivi e sicuri, aspetti che vanno a vantaggio dell’intera comunità. E che devono essere riconosciti. Organizzare una festa in strada, tanto per fare un esempio, non può essere un ginepraio di regole, balzelli e divieti, ma un’occasione per valorizzare il territorio".

In questo contesto l’ultima parola è per le associazioni di categoria: "Il valore di questi organismi sta riprendendo quota come punto di riferimento per chi cerca un aiuto, un corso di aggiornamento, un supporto nell’entrare nel mondo dell’online e via dicendo. Che l’unione faccia la forza non è solo un modo di dire".