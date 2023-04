Energia, il futuro è qui "Grandi competenze Territorio al centro della transizione"

di Lorenzo Tazzari

Giorgio Guberti è stato eletto di recente presidente della nuova Camera di commercio unificata Ravenna-Ferrara.

Presidente Guberti, quali saranno i temi che la nuova Camera di commercio di Ravenna e Ferrara intende affrontare per primi?

"I temi che ci apprestiamo ad affrontare non appena concluso l’iter di costituzione dei nuovi organi sono molteplici. Ne cito alcuni senz’altro prioritari: infrastrutture, costituzione della Zona Logistica Semplificata, transizione energetica e non ultimo l’ormai grave problema del reperimento del personale in particolare nei settori legati al turismo e all’accoglienza. Prospettive comuni di sviluppo sono senz’altro legate al potenziamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie in grado di consentire alle industrie locali, anche attraverso il porto di Ravenna, sempre più punto focale della logistica delle merci emiliano-romagnole e ora cuore pulsante della Zona Logistica Semplificata, di avere un efficiente collegamento verso il Nord Est e l’Europa orientale attraverso il corridoio Baltico-Adriatico. Le priorità in riferimento alle dotazioni infrastrutturali di interesse strategico sono note: l’ammodernamento e messa in sicurezza della statale 16 tra Ravenna e Ferrara, il raccordo autostradale Ferrara Porto Garibaldi, la E55 e Nuova Romea, il potenziamento dei collegamenti fra Ravenna e l’Europa, via Ferrara e Mestre. Infrastrutture, turismo, chimica, ambiente con il Parco del Delta sono certamente esigenze e settori che accomunano le due città".

Il nuovo ente intende fare da raccordo tra le diverse istituzioni che sottintendono a questi ambiti?

"Per sua natura la Camera di commercio è il luogo di sintesi delle istanze del mondo economico, il luogo naturale di confronto e interazione tra tutte le Istituzioni sui temi economici e sulle strategie di sviluppo. Rendere operativi i cantieri per la realizzazione di opere strategiche spesso già decise e finanziate, accelerare e semplificare le complesse procedure burocratiche rappresenta oggi una priorità e la Camera di commercio può e deve essere un punto di riferimento e di stimolo. Ad esempio, per l’istituzione della Zona Logistica Semplificata dell’Emilia Romagna, il cui piano di sviluppo strategico è stato approvato più di anno fa dall’Assemblea legislativa della Regione, chiederemo con forza al Governo che si proceda con sollecitudine. È un progetto fondamentale attraverso il quale tutte le imprese beneficeranno di semplificazioni amministrative, incentivi economici e sgravi fiscali con ricadute positive per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e l’occupazione".

Facciamo il punto sulla situazione economica ravennate.

"I numeri che descrivono l’andamento dell’economia della provincia di Ravenna, ma anche di quella ferrarese, a fine 2022 sono ancora positivi, ma si è registrato un deciso rallentamento nella seconda parte dell’anno a cui hanno contribuito le criticità dovute al conflitto, al caro-bollette, all’impennata dell’inflazione e all’adozione di politiche monetarie restrittive a livello mondiale per cercare di frenarla. Nonostante tutte le previsioni, anche le nostre, sembrino indicare più chiari segnali di ripresa per la prima parte del 2023, il bollettino della crisi continua a registrare indicatori non troppo incoraggianti anche se da diverse settimane assistiamo a una costante riduzione del prezzo del gas e dell’energia. Così come il conflitto in atto lascia spazio a notevole incertezza".

E per quanto riguarda l’occupazione?

"Il 2022 non ha riscontrato grandi scosse sulll’occupazione, entrambi i territori, ravennate e ferrarese, sono essenzialmente stabili rispetto al 2021, Ravenna registra un +0,4%, ma il confronto al 2019 è ancora in negativo. Questo significa che c’è ancora strada da fare per tornare ai livelli pre-pandemia. Per quanto riguarda l’imprenditorialità giovanile in 10 anni sono sparite in Italia il 20% delle imprese guidate da giovani under 35, 130mila imprese. Il sistema camerale può fare molto per i giovani, orientandoli già durante gli anni della scuola, aiutandoli e sostenendoli a sviluppare i loro progetti. Così come molto possiamo e dobbiamo fare per creare le migliori condizioni possibili affinché anche le energie femminili possano essere valorizzate".

A fine maggio torna Omc Med Energy. Che pensiero rivolge al settore energetico?

"Il nostro territorio vanta un’industria di tecnologie per la ricerca e lo sfruttamento dei giacimenti al top nel mondo per innovazione e sicurezza, per questo dobbiamo essere non solo il luogo che ospiterà un rigassificatore, il primo parco eolico offshore e un impianto fotovoltaico galleggiante, ma siamo sulla strada giusta per diventare il territorio della transizione, sfruttando le risorse naturali e pulite e la grande competenza delle nostre aziende del settore".

I grandi lavori infrastrutturali al porto: molto del futuro economico non solo di Ravenna ma dell’intera regione, è legato all’ingresso sul mercato dei nuovi fondali, con la possibilità di ampliare i mercati. Si lavora anche sulla promozione?

"Grazie alla collaborazione con le Istituzioni locali, in particolare con l’Autorità di sistema portuale del Mare adriatico centro-settentrionale, si è perseguito l’obiettivo dell’approfondimento dei fondali e il sostegno a tutta la nuova progettualità che, nella cornice del Patto regionale per il lavoro e per il clima, vuole delineare questo territorio come hub portuale ed energetico nazionale. Si sta ora lavorando insieme, mettendo a valore le competenze e le professionalità di Promos Italia, partecipata del sistema camerale che opera nel campo dell’internazionalizzazione, anche per promuovere le attività portuali e l’indotto perseguendo l’ampliamento dei mercati di riferimento".