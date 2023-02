Fatturato e redditività in aumento Le imprese della Romagna crescono

di Giuseppe Savioli

e Silvia Gardini

Giunta alla sua nona edizione, la classifica Top500 Romagna offre un’immediata base per il confronto delle performance fra le imprese con i più alti fatturati nelle province Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Come sempre ci preme sottolineare che, per impostazione metodologica, la classifica esclude le imprese di minori dimensioni, tendendo perciò a non rappresentare adeguatamente alcuni settori di attività: per esempio quello turistico, formato da micro-imprese spesso con una forma giuridica diversa da quella delle società di capitali. È dunque importante evidenziare la pari dignità delle imprese escluse. È anche possibile che imprese di maggiori dimensioni non siano state incluse per mancanza di reperibilità dei loro bilanci nella banca dati fonte della selezione.

Venendo al biennio 2021-2020, le imprese di Top500 Romagna hanno un fatturato medio per il 2021 che si attesta a 93,279 milioni di euro. Un +20,12% rispetto al 2020. Si conferma, come nelle passate edizioni, un ammontare del fatturato distribuito non omogeneamente all’interno del campione e con una variabilità molto elevata. Si passa da un fatturato massimo per il 2021 di 2,949 miliardi registrati dall’impresa prima in classifica, sino al minimo di 16,713 milioni di euro. La nuova classifica vede un aumento del livello minimo di fatturato (+3 milioni) per l’inclusione nel Top500 Romagna rispetto all’edizione precedente, denotando quindi un incremento dimensionale delle imprese. Sul fronte redditività, l’utile medio cresce in modo significativo (+56%) e si attesta a 2,571 milioni nel 2021, mentre le imprese in perdita sono il 9,8% del totale, in calo sull’anno precedente. Parallelamente leggiamo una crescita importante della redditività misurata dall’indice ROE: per il 2021 si attesta in media a 10,77%, con un +55,6%. Incrementi notevoli si rilevano anche sugli indici ROI, al 5,74% nel 2021 (+38%), e ROS, che per il 2021 sale al 5,34% (+47%).

Fra le province, Ravenna e Rimini mostrano la crescita del fatturato medio più spiccata, con +23,8% e +24,8%; Forlì-Cesena mostra una crescita meno accentuata (+15,5%). Per quanto riguarda gli utili medi, gli andamenti sono molto più differenziati, anche per la presenza di imprese con dati ad alta variabilità. Per quanto riguarda l’analisi patrimoniale, le 500 imprese mostrano un capitale investito complessivo medio che passa da 86,2 a 93,9 milioni nel 2021 (+8,9%) e un patrimonio netto medio che sale da 33 a 35 milioni (+6,9%). Migliora il rapporto di indebitamento medio, a 5,24 nel 2021; visto il dato mediano l’indebitamento appare comunque meno consistente (2,10). Infine, per quanto riguarda il rischio finanziario, si nota un miglioramento dell’indice di copertura degli oneri finanziari (+71%), imputabile anche alla significativa ripresa dell’EBITDA medio (+36,7%). In conclusione, il miglioramento su tutti i fronti riallinea le imprese romagnole al trend positivo interrotto dalla pandemia. Ciò dimostra la resilienza del sistema economico locale in un periodo complesso; ma nell’interpretare i dati occorre tener conto dell’effetto ‘rimbalzo’ post pandemico che si è avuto a livello nazionale e internazionale. I risultati positivi dovranno quindi trovare conferma nell’anno a venire, che si preannuncia complicato per diversi elementi di perturbazione del quadro economico: carenza di materie prime, costo dell’energia, forte ripresa dell’inflazione, erosione del potere di acquisto delle famiglie, incertezze geopolitiche legate alla guerra.