Gioco di squadra "Da soli non si vince"

di Luca Ravaglia

Nei momenti più difficili, le risposte devono essere concertate, in un patto che coinvolga l’intero territorio e che superi i campanili, mettendo al centro dell’agenda la Romagna intesa come Area Vasta. Nella quale, pur riconoscendo le peculiarità dei singoli territori, il quadro omogeneo deve prevalere e fare da collante nell’affrontare le sfide che ci riserva il prossimo futuro. Parte da qui Francesco Marinelli, segretario generale della Cisl Romagna, realtà che nel 2022 ha contato 82.957 iscritti, in aumento di quasi mezzo punto percentuale rispetto all’anno precedente. "È chiaro – commenta Marinelli – che le vocazioni dei singoli territori restano inconfutabili: il settore industriale a Forlì, l’agroalimentare a Cesena, il turismo a Rimini, le attività legate al porto a Ravenna. Non si discute. Ma è anche vero che tantissimi altri aspetti sono in comune: per questo la Romagna merita di fare un passo in più, ormai indispensabile".

Perché "non possiamo continuare a vivere sul luogo comune della nostra terra isola felice e ricca di opportunità per tutti. Certo, qui si sta meglio che altrove, ma questo non può bastare, soprattutto in una fase nella quale tante di quelle che un tempo erano certezze ora sono messe in discussione".

Marinelli cita l’inflazione, salita alle stelle a gran velocità e ora alle prese con una lenta (e probabilmente lunga) discesa; ad essa lega l’impatto sui prezzi e sui salari. "Negli ultimi mesi dalla politica sono arrivati bonus e aiuti a sostegno di lavoratori e famiglie. Sono un buon segno, ma non possono ritenersi risolutivi di un quadro fortemente complesso che peraltro ci riserva partite molto improntati da affrontare insieme, a partire dal tema del rinnovo dei contratti".

Sul fronte lavoro, il riferimento è dunque al tema occupazionale: "I dati sono in crescita, ma la spinta è data in larga parte da contratti a termine che portano a un’occupazione precaria, legata a un quadro di incertezza che dobbiamo a superare per garantire delle prospettive a chi lavora. Senza dimenticare che le aziende cercano figure che non riescono a trovare, a testimonianza del fatto che l’intero percorso scolastico e formativo deve essere rivisto in maniera radicale, per riuscire a garantire le competenze che servono. I dati della Camera di Commercio sono inequivocabili: oltre il 30% delle richieste delle aziende non trovano risposta".

Marinelli sgombra il campo dal refrain dei giovani che non hanno voglia di rimboccarsi le maniche: "Sciocchezze. Serve un grande patto, che coinvolga istituzioni, imprese, sindacati e il mondo della scuola, attraverso il quale costruire insieme le professionalità del futuro".