Il manifatturriero traina E si vedono spiragli di luce

di Giovanni Baldacci

e Antonio Erario

L’economia riminese torna a crescere, registrando gli stessi dati avuti nel periodo pre-Covid, infatti tra le Top500 della Romagna per l’anno 2021 sono 108 le imprese che hanno sede legale e attività operativa nella provincia di Rimini.

Queste registrano un fatturato complessivo pari alla cifra di 9,4 miliardi di euro e concorrono al fatturato dell’intero campione esaminato nella misura del 20%.

Si rileva, pertanto, un incremento nel numero di imprese presenti nel campione e una crescita rispetto al precedente esercizio quando il fatturato delle imprese della provincia incideva sul fatturato delle 500 nella misura del 18% (+2%).

Dall’analisi della classifica, si evidenziano che due realtà riminesi (Marr Spa e Ferretti Spa) sono presenti tra le prime 10 imprese più performanti del campione globalmente considerato, mentre rimane invariato il numero delle imprese che si posizionano tra le prime 50 (Top 50).

Per quanto concerne i settori di attività, in termini di incidenza del fatturato di questi sul fatturato totale della provincia, è interessante evidenziare come il manifatturiero si confermi il settore trainante, contribuendo per il 38%, a seguire il settore dei servizi (32%), il settore del commercio (28%) ed il settore delle costruzioni (2%).

Per quanto concerne l’analisi dei fatturati si rileva come le imprese con un fatturato superiore a 100 milioni risultano pari al numero di 16 le quali generano, queste sole, il 66% del fatturato totale della provincia.

Rispetto al precedente esercizio, il 2021 è caratterizzato da un generalizzato aumento dei ricavi di vendita, il fatturato aumenta del (ben) 25 % registrando un valore aggregato pari alla cifra di 9,4 miliardi di euro nel 2021 mentre era pari alla complessiva cifra di 7,5 miliardi di euro nel 2020.

Anche i risultati della gestione, intesi come utili d’esercizio, registrano a livello aggregato un netto incremento: l’utile di esercizio medio che passa da 225 mila euro del 2020 a circa 3 milioni euro nel 2021.

In buona sintesi l’esercizio 2021 registra un trend di generale incremento, in termine di valore percentuale rispetto all’esercizio precedente, di tutti gli indici reddituali, primo tra tutti il margine operativo lordo (EBITDA) – indice che misura la capacità dell’impresa di generare risorse finanziarie attraverso la vendita di beni e servizi – il quale aumenta di oltre il 60%.

In conclusione può senza dubbio affermarsi come il comparto delle imprese riminesi, superati gli effetti avversi della crisi pandemica da Covid-19, la quale aveva segnato l’economia del territorio più delle altre province, possa guardare con entusiasmo il prossimo futuro.