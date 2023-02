Il ‘modello Rimini’ regge "L’economia è cresciuta Meno spinta nel 2023"

di Luca Orsi

Il 2023 "sarà un anno che sconta tutte le problematiche che il 2022 ci ha lasciato: costo dell’energia e delle materie prime, inflazione e alto costo del denaro, incertezza geopolitica legata alla guerra". Giuseppe Savioli, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Rimini, non ha dubbi: gli eventi del 2022 condizioneranno l’anno in corso.

Professor Savioli, qual è l’eredità più pesante dell’anno appena trascorso?

"La contrazione del reddito disponibile per le famiglie, eroso dall’inflazione, dal costo dell’energia e dal rialzo dei tassi dei mutui. La riduzione della capacità di spesa influirà certamente sulla crescita 2023".

Prevede una frenata dell’economia?

"Il 2023 sarà meno brillante del 2022 – che è stato per certi versi un anno quasi euforico, con una ripresa generalizzata dell’attività economica mondiale – ma non necessariamente in recessione. Le previsioni più aggiornate ci danno una crescita, ancorché molto contenuta anche per il 2023".

Quanto abbiamo ‘pagato’ la guerra in Ucraina?

"L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha contributo all’incremento del costo dell’energia, per la verità già in atto, ma non ha avuto impatti significativi sulla crescita economica. Diciamo che l’euforia post Covid ha avuto ampiamente la meglio sulle incertezze geo politiche della crisi Ucraina. La guerra ha ovviamente inciso sul clima di fiducia, ma non in maniera determinante".

Qual è lo stato di salute dell’economia del Riminese?

"Il sistema economico riminese non solo ha retto, ma è cresciuto. Il turismo è andato molto bene, confermando che il ‘modello Rimini’ regge ancora la concorrenza di mete più esotiche. L’industria meccanica, quella dell’abbigliamento, la cantieristica sono cresciute a doppia cifra; il commercio è andato molto bene. Nel 2022 è ripartito forte anche il settore edile, con smaltimento dell’usato e l’avvio di molte nuove costruzioni. Fra le TOP500 della Romagna per l’anno 2021 ci sono ben 108 imprese riminesi, con un fatturato complessivo pari alla cifra di Euro 9,4 mldE. Le prospettive per l’anno 2023 sono di mantenimento delle posizioni acquisite, nell’ambito di un contesto di crescita generale più limitata".

Quali settori hanno sofferto di più?

"Hanno sofferto solo le imprese fortemente energivore, ossia quelle per le quali l’energia è un fattore produttivo principale (fonderie, ceramica, ecc.), ma che sul territorio riminese sono presenti in misura marginale. Gli interventi del governo su tale versante hanno però consentito anche a queste di mantenere i livelli produttivi ed occupazionali".

Previsioni per la stagione turistica?

"Le previsioni sono di una stagione molto buona. Le criticità legate all’inflazione e all’erosione del potere d’acquisto delle famiglie potrebbero addirittura rendere l’offerta riminese, notoriamente relativamente più economica, ancora più attraente".