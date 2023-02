Il rebus biomasse "Oli vegetali motore di circolarità Ma si rischia lo stop"

di Francesco Moroni

Riccardo Losappio, come definisce l’attività del gruppo Tampieri?

"Affondiamo le nostre radici nel tempo, quest’anno festeggiamo 95 anni di età. Il nostro core business rimane la produzione di oli vegetali, nello specifico girasole, mais e vinacciolo, ma attorno abbiamo sviluppato una serie di attività strettamente collegate a quella principale da un rapporto di circolarità. È questa, di fatto, la filosofia che ha sempre guidato il gruppo Tampieri". Il ceo Riccardo Losappio sgrana la voce e racconta la storia della holding romagnola, che da anni è un esempio virtuoso di business lungimirante e tradizione ben ancorata al territorio. Un gruppo familiare di Faenza (Ravenna) che oggi occupa oltre 280 dipendenti, generando un indotto di oltre mille persone.

Ci racconti meglio questi altri filoni del gruppo.

"Con gli scarti di produzione degli oli, ad esempio, è alimentata la produzione di energia rinnovabile da biomassa. Tampieri energie produce energia termica ed elettrica da biomasse di origine principalmente agricola e a oggi gestisce uno dei più grandi impianti a biomasse solide in Italia: questo, da un lato, soddisfa pienamente il fabbisogno di calore dell’impianto, dall’altro ci permette di diventare un produttore netto di energia elettrica, con una quantità messa in rete di fatto due volte superiore alle necessità dello stabilimento. Non solo: c’è il discorso della depurazione di acque reflue industriali".

In che cosa consiste?

"Faenza depurazioni si occupa della depurazione delle acque reflue provenienti dalle aziende del gruppo e da altri siti industriali. È un altro dei nostri pilastri: innanzitutto ci consente di depurare le acque prodotte dal nostro stabilimento, ma le dimensioni degli impianti permettono anche di allargare il bacino ad altre realtà".

Un sistema virtuoso, dunque, che coinvolge il territorio.

"Il tutto in un’ottica sempre ampiamente sostenibile. Il nostro obiettivo è proprio sfruttare questa circolarità. E a proposito di territorio, dobbiamo parlare anche di Finceramica".

Di che si tratta?

"Si occupa della produzione di dispositivi medici a base di materiale ceramico. Finceramica, nata come spin-off dell’Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici del Cnr, sviluppa, produce e commercializza soluzioni terapeutiche all’avanguardia nel settore biomedico. L’azienda detiene alcune importanti proprietà intellettuali nell’ambito biomedico inerenti processi innovativi di sintesi di materiali ceramici e compositi ceramico-polimerici".

Che risultati ottenete?

"La peculiarità di questi dispositivi è che favoriscono la rigenerazione del tessuto osseo e cartilagineo ove danneggiato, integrandosi con il resto dell’organismo. Nel caso della teca cranica il nostro prodotto, che viene realizzato su misura, è indicato anche per l’uso pediatrico, in quanto le sue caratteristiche consentono al dispositivo di integrarsi durante la crescita naturale del cranio, ripristinandone la normale anatomia".

Un impegno straordinario.

"La nostra società ha cominciato a investire in questo campo circa 30 anni fa. Oggi è un vero e proprio business con prodotti venduti in tutto il mondo e tantissimi pazienti".

Qualche altro progetto?

"Abbiamo acquistato ‘AgroMateriae’: una startup che nasce dalla mente di due ricercatori dell’Università di Modena e Reggio Emilia, capaci di brevettare un processo di trasformazione degli scarti alimentari per la realizzazione di biofiller utili a essere miscelati con altri polimeri e dare vita, così, a una plastica con un grado di biodegradabilità molto elevato. Un processo che volevamo portare su scala industriale".

Puntate su idee giovani e in rampa di lancio quindi?

"Questo è sicuramente un esempio del percorso che stiamo intraprendendo, ma non è detto che ci interessino solo iniziative a questo stadio evolutivo. In futuro potremmo anche interessarci ad attività più sviluppate, perché no".

Cosa prevedete?

"Il nostro obiettivo è continuare con l’ampliamento ragionato del perimetro dei nostri business attraverso iniziative che possono continuare a garantire un futuro all’intero gruppo".

Con quali prospettive?

"Gli ultimi dodici mesi ovviamente non sono stati facili, soprattutto per le conseguenze della guerra in Ucraina. La produzione di olio si appoggia anche sulla fornitura di semi di girasole, ma soprattutto di olio grezzo proveniente proprio da quel Paese, e in partenza dai suoi principali porti, tra cui Mariupol. Nel corso dei mesi la situazione si è stabilizzata, grazie al ricorso ad altre provenienze e alla riapertura logistica dell’Ucraina. Per il 2023 inoltre permangono problematiche importanti sul prezzo dell’energia, anche se qualche piccolo segnale positivo si è registrato".

Avanzate qualche richiesta al governo?

"Il quadro normativo andrebbe modificato: le iniziative approvate 15-20 anni fa a supporto della produzione di energia da fonti rinnovabili, specificamente da biomassa, stanno scadendo e devono essere rinnovate. Occorre supporto a livello nazionale e un quadro normativo chiaro. Senza la definizione di un nuovo sistema incentivante, entro il 2027 la stragrande maggioranza degli impianti a biomasse solide sarà costretta a cessare l’attività, non potendo quindi contribuire alla produzione di energia rinnovabile. Tutto questo, in un momento in cui l’Europa e l’Italia si sono invece impegnate ad aumentare la quota".