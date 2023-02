Il recupero dopo il crollo L’export ha trascinato la ripresa, bene fatturati e redditività

di Filippo Urbini

Il settore del tessile, abbigliamento e calzature è rappresentato in Romagna da 22 aziende, con un fatturato complessivo pari a 1.842.957 milioni. Dal campione esaminato 13 aziende hanno sede legale nella provincia di Forlì-Cesena, 6 in quella di Rimini e 3 in quella di Ravenna. Nel 2021, così come per gli esercizi precedenti, la società che presenta il maggior fatturato nonché il maggior grado di patrimonializzazione è T&M Holding Spa (Gruppo Teddy).

Il settore tessile moda, a livello nazionale ha registrato una crescita di circa il 22% rispetto all’esercizio precedente con un fatturato complessivo di circa 93 miliardi. Si tratta di un fisiologico recupero dopo il crollo del 2020 colpito da mesi di lockdown e restrizioni. La crescita è stata guidata principalmente dall’export pur rimanendo un gap di circa il 6%, in termini di fatturato complessivo, rispetto al 2019. Nel contesto romagnolo, le società operanti nell’abbigliamento ed accessori, rispetto al 2020, confermano l’andamento nazionale con un incremento medio del fatturato del 20%. Il miglioramento delle redditività è un elemento che ha caratterizzato tutte le aziende del campione.

Solo il 20% delle aziende ha chiuso in perdita, mentre sotto il profilo dell’Ebitda, al netto degli outliers, si assiste ad un miglioramento medio del 50%. Una particolare performance si registra nel settore calzaturiero.

Sotto il profilo patrimoniale, al netto degli outliers, si registra un miglioramento del livello di patrimonializzazione generale rispetto all’esercizio precedente. Da segnalare tuttavia un rapporto di indebitamento medio di 2,11 rispetto a 2,00 dell’esercizio precedente. In conclusione il 2021 è stato l’anno della ripartenza con un significativo rimbalzo rispetto alle perdite del 2020. L’export si conferma ancora una volta la vera locomotiva del settore, le aziende romagnole confermano il trend nazionali in termini di redditività, in miglioramento la patrimonializzazione e l’indebitamento.