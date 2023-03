Inflazione: allarme redditi "Lavoratori e pensionati, c’è bisogno di più tutele"

di Luca Ravaglia

Quattro punti da utilizzare come riferimento per affrontare criticità che hanno le loro origini in nodi irrisolti da anni. La ricetta la mette sul tavolo Maria Giorgini, segretaria generale della Cgil di Forlì. "La preoccupazione numero uno – argomenta – riguarda il reddito dei lavoratori e dei pensionati, sempre più scollegato rispetto all’aumento del costo della vita. Le nuove disposizioni in materia fiscale del governo non ci convincono e anzi ci fanno temere che chi è più in difficoltà non riesca a superare il momento, con concrete e preoccupanti ripercussioni sul nostro territorio e sulla nostra economia". A ruota arriva il tema della sostenibilità delle imprese. "I costi legati all’energia sono diventati insostenibili, hanno iniziato a crescere già da prima della guerra e sono poi esplosi a partire da febbraio dell’anno scorso – aggiunge Giorgini –. Ragione in più per rendersi conto dell’importanza di una tregua nel conflitto, che dia modo alle democrazie di lavorare e ai popoli di trovare soluzioni a problemi ormai giganteschi". Che anche la virtuosa Romagna sia tenuta in scacco dagli eventi è dimostrato pure dal tema sanitario. "I problemi che c’erano prima del Covid sono rimasti e anzi sono aumentati – dice ancora la segretaria della Cgil di Forlì –. Il rischio che il nostro modello di qualità crolli è concreto: sarebbe un disastro. Per questo è necessario affrontarlo, e risolverlo, a livello nazionale. L’ultimo tema riguarda invece la precarietà sul lavoro, abbinata al tema della sicurezza. Perché portare a livelli altissimi la flessibilità, come sta accadendo ora, genera insicurezza sociale ed economica, a discapito di tanti aspetti, a partire da quelli legati alla padronanza dei comportamenti virtuosi da tenere sul posto di lavoro per evitare rischi. Il nostro territorio resta coeso, ma non è detto che lo rimanga per sempre. Per questo serve intervenire subito".

Sulla stessa linea c’è Silla Bucci, segretaria della Cgil di Cesena. "Lavoratori dipendenti e pensionati meritano più tutele – spiega –, perché sono loro a pagare il grosso delle difficoltà ed è su di loro che ricade gran parte della pressione fiscale. Il risultato è che in questa fase sono le famiglie, i genitori e i nonni, a dover intervenire per sostenere le spese dei figli. Una prospettiva che ovviamente non porta da nessuna parte. È vero che i posti di lavoro sono in aumento, ma serve analizzare il dato nello specifico: farlo significa portare alla luce il fatto che una grande fetta è relativa a contratti atipici o all’apertura di nuove partite Iva. Niente in contrario con chi sceglie quella strada, ovviamente, a patto però che farlo non sia stato l’unico modo per poter lavorare, ottenendo in cambio meno diritti e tutele". Bucci torna indietro negli anni, citando strascichi mai colmati. "Quando è piombata la pandemia – analizza la segretaria della Cgil di Cesena – le devastanti conseguenze della crisi del 2008 e 2009 non erano ancora state assorbite del tutto. Figuriamoci come vanno le cose ora. La soluzione? Bisogna investire, sia a livello pubblico che privato, attraverso delle politiche nazionali che diano risposte concrete a una fase così drammatica come quella attuale".