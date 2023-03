La nuova stagione "Riviera attrattiva L’estate? Sarà migliore di quella del 2019"

di Mario Gradara

Quali le previsioni per il ponte di Pasqua, e poi per i ponti primaverili, in un 2023 dai ‘ponti d’oro’?

"Il 2023 dovrebbe essere l’anno della ripresa – attacca la presidente di Aia Federalberghi, Patrizia Rinaldis –. La rivista americana Forbes incorona Rimini tra le migliori mete primaverili del 2023. Da non perdere sono i ponti, un’occasione davvero d’oro per la nostra città che con il suo entroterra completa l’offerta culturale enogastronomica che è unica".

Un ruolo importante quest’anno per il turismo riminese lo giocheranno eventi, concerti e spettacoli?

"Sì. Il successo deriva anche dall’attrattività che Rimini rappresenta insieme al territorio, con tutte le sue eccellenze, gli eventi sportivi, musicali, fieristici che sono una cassa di risonanza importantissima a livello nazionale e internazionale. Chi arriva a Rimini per lavoro poi si innamora e ritorna con la famiglia".

Previsioni e auspici per l’estate?

"Al momento le richieste sono superiori anche rispetto al 2019 così come le prenotazioni. Sono cambiati i flussi di provenienza dal 2019, nel mercato domestico resta al primo posto la Lombardia, seguita da Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Lazio. La grande sfida è il fronte estero, al primo posto resta la Germania, seguono Svizzera, Polonia e Francia anche se mancano purtroppo i voli diretti dalla Germania. Esiste un’ottima operazione treni da Monaco. Per la Pentecoste al momento si registrano segni molto positivi e i tedeschi tornano a prenotare con anticipo le vacanze".

È in corso da parte del comune una mappatura delle strutture ricettive sul territorio: che cosa si attende l’Aia?

"Una verifica dello stato di fatto, dove vengono utilizzati metodi di equità per la conferma o l’assegnazione del numero di stelle nel rispetto di chi ha investito economicamente nella propria struttura favorendo il territorio dove è ubicata".

Quali strumenti da mettere in campo per riqualificare anche la parte ricettiva? Per gli alberghi fuori mercato: che cosa fare per offrire una chance concreta? È possibile pensare a una trasformazione in residenziale?

"Federalberghi Rimini è favorevole alla mappatura affinché si inizi seriamente un lavoro volto ad individuare le migliori procedure amministrative per rilanciare il settore alberghiero. Partendo dal principio che non si possono inventare soluzioni se non si conosce perfettamente lo stato di fatto delle strutture alberghiere ed extraricettive, abbiamo condiviso di mappare tutto il territorio riminese per capire il livello di qualità e il tipo di gestione delle strutture aperte, l’ubicazione e la dimensione delle strutture già chiuse, quelle che hanno cambiato funzione o che, per incuria della proprietà e delle gestioni, sono in procinto di uscire dal mercato".

Che tempi per la mappa?

"Alla fine dell’estate avremo un quadro che permetterà all’amministrazione di costruire delle strategie, degli strumenti urbanistici e dei sistemi di incentivazione per aprire una nuova stagione di investimenti nel settore privato alberghiero".

Quali le proposte di Aia Federalberghi?

"Le idee non mancano per rigenerare il patrimonio alberghiero. Rimini ha bisogno di nuovi alberghi di alta categoria, ma anche di strutture per gli staff che lavorano nella filiera del turismo, servono strutture per i giovani e per gli studenti e serve la riconversione di alcune strutture alberghiere più marginali per fare servizi al turismo e alla comunità riminese. Non precludiamo alcuna ipotesi di servizi, neppure quella di realizzare dei parcheggi, purché si tratti di servizi e non di attività immobiliari per fare appartamenti residenziali da vendere".

Quanto alla trasformazione in alloggi?

"Le superfici edilizie del patrimonio alberghiero fuori mercato ci servono per migliorare la qualità della nostra offerta turistica e di città e non per cederle alla speculazione immobiliare".

Ci sono segnali di nuove aperture di strutture ricettive? Sono soprattutto riqualificazioni e ristrutturazioni dell’esistente? Qual è lo stato di salute del turismo riminese?

"Credo che Rimini sia una delle poche destinazioni turistiche che sta affrontando strategicamente il tema dell’innovazione di se stessa, per rigenerarsi e per vivere di turismo almeno 8 mesi all’anno. I progetti di valorizzazione del centro storico, del sistema fognario e soprattutto del Parco del Mare sono un esempio. Ora Rimini si sta occupando di sistemare i due tasselli più strategici che ancora mancano e che sono la riqualificazione degli hotel e di tutta la spiaggia con il nuovo piano dell’arenile".

Tra allevamenti, centrali eoliche, rigassificatori, la riviera rischia di perdere appeal e turisti, ‘sacrificata’ alle ragioni delle fonti alternative?

"È l’assenza di programmazione e pianificazione a livello regionale e nazionale che mi preoccupa, perché non si tiene conto delle economia portanti dei territori".

Quello delle offerte indecenti nei prezzi di hotel è un problema superato o resta attuale?

"Le offerte indecenti restano, ma non mi stancherò mai di lottare con chi svilisce la riviera con prezzi vergognosi. Forse dovremmo domandarci che imprenditore è colui che le accetta".

L’aeroporto dovrebbe fare di più? Forlì sta ‘scippando’ voli e turisti?

"L’aeroporto di Forlì ha fatto una scelta strategica che punta alla crescita del traffico passeggeri outgoing, a noi interessa far arrivare i turisti sul nostro territorio".