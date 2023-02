La ripresa rallenterà "Intanto abbiamo avuto risultati straordinari"

di Francesco Moroni

Battistini,che quadro presenta la Romagna, e più in generale la nostra regione?

"Abbiamo appena presentato gli ‘scenari’ che Prometeia elabora per noi. Raccontano di una previsione leggermente positiva rispetto all’attuale situazione in Italia, pur sul filo dei decimali: +0,5%. Il primo dato di conforto è che si parte con un segno più davanti. Di questi tempi...". Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini, traccia un bilancio della situazione attuale raccontando gli ultimi dodici, complicati mesi e guardando al 2023 con una punta di ottimismo. Gli scenari previsionali di Prometeia-Unioncamere Emilia-Romagna, infatti, mostrano un lieve incremento del valore aggiunto, in linea con il dato regionale e nazionale.

Sono previste differenze a livello settoriale, con un aumento della ricchezza prodotta da costruzioni e servizi e una diminuzione di quella generata da industria manifatturiera e agricoltura. L’incertezza e il livello di rischio nello scenario generale, i costi dell’energia e l’inflazione, l’aumento dei prezzi e le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime determinano una frenata della ripresa dell’economia a livello europeo e nazionale rispetto al 2022 e, di conseguenza, anche nell’area romagnola.

Dicevamo: un segno più che fa ben sperare? "Non è poco rispetto quello che stiamo vivendo con la recessione e l’aumento dei costi delle materie prime. Il dato positivo va rimarcato, anche se ad esempio l’agricoltura e l’industria continuano a soffrire parecchio, mentre hanno rialzato la testa con più decisione costruzioni e servizi, in particolare il turismo".

Ci sono dunque differenze importanti.

"Continuano a crescere le esportazioni e questo è fondamentale perché l’Emilia-Romagna è tra le migliori regioni d’Europa. Anche noi stiamo mettendo in campo iniziative al riguardo, supportando le nostre imprese e favorendo quelle rimaste rimaste indietro, per avvicinarle ai mercati esteri e incrementare l’export".

E per quanto riguarda la produttività?

"Resta un po’ bassa, soprattutto perché abbiamo molte imprese medio-piccole, specie piccole. Qui, ancora, una spinta forte verso quegli investimenti digitali non si è vista. Va detto che ci attestiamo su un livello generale, comunque, che resta intorno a standard di eccellenza".

Si può migliorare ancora?

"Certamente, è importante perfezionare una situazione che già in partenza è buona. Nonostante la crisi di questo periodo, i nostri imprenditori sono stati fondamentali e hanno ottenuto risultati straordinari. A loro dico ‘chapeau’. Bisogna spingere, d’altro canto, lì dove innovazione e digitalizzazione sono più assenti".

Quali richieste al nuovo governo?

"Quelle principali riguardano proprio la necessità di mantenere gli incentivi sugli investimenti. Investimenti mirati e volti a migliorare la produttività: brevetti, digitalizzazione, formazione, Big Data, intelligenza artificiale. Se insistiamo su questi aspetti, i risultati arriveranno. Sono queste le priorità della Camera di Commercio per i prossimi anni".