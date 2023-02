La Romagna è pronta a rilanciarsi Serve più sinergia tra le città

di Matteo Naccari

Tra un’inflazione che continua a galoppare, bollette sempre mostruose, una guerra in Ucraina che non sembra avere vie d’uscita, chi fa impresa si trova a guardare al 2023 con occhi pieni di incertezza. Un male per l’economia dove invece i punti fermi sono la condizione essenziale per poter progettare e investire.

In questo panorama si trova anche la Romagna, terra che può comunque contare su importanti aziende, con basi solide e manager esperti e che quindi ha tutte le carte in regola per difendersi dall’ennesima tempesta guardando alla ripresa.

Questa parte della regione sta vivendo pesanti trasformazioni che hanno come fulcro sicuramente Ravenna che si sta candidando a diventare un campione nazionale nel settore dell’energia. Oltre al rigassificatore che metterà bandiera al largo delle coste della città bizantina, qui si stanno infatti concentrando progetti molto particolari come ad esempio quello di Eni per immagazzinare l’anidride carbonica, oltre ad altri disegni per creare imponenti parchi eolici che producano energia pulita.

Tutto questo potrebbe dare benefici robusti sul lungo periodo favorendo l’insediamento di altri giganti del settore pronti da un lato a sfruttare le competenze locali e dall’altro ad assumere e a creare posti di lavoro. A tutto questo si affianca il turismo, che vede senza dubbio Rimini in prima fila, una città che ha saputo rinnovarsi offrendo oltre al mare un’offerta culturale di tutto rispetto, incentrata in particolare sul mito di Fellini.

A questo si aggiunge un tessuto forte legato all’agroalimentare che insiste sul Forlivese e sul Cesenate.

Insomma, come emerge dalla ricerca di Top 500, la Romagna è in salute e può guardare al futuro con ottimismo.

Quello che purtroppo manca, storicamente, è il salto in più, cioè la capacita di considerarsi una sola cosa, un’unica entità all’interno di un regione locomotiva dell’Italia come questa. I campanilisimi, purtroppo, emergono quando si tratta di parlare di infrastrutture, con gli aeroporti di Forlì e Rimini in palese concorrenza, oppure quando si prova finalmente a risolvere il nodo dei collegamenti stradali tra Forlì e Ravenna o ferroviari tra la stessa Riviera e Bologna. Senza dimenticare la disastrosa situazione dell’E45. Quello che servirebbe sarebbe una maggiore capacità di unirsi verso obiettivi comuni, pensando che all’estero si potrebbe promuovere un’unica Romagna e non una Romagna fatta di un mosaico di città. Chissà che la crisi non imponga anche ragionamenti di questo tipo. Sarebbe un bene per tutti.