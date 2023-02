La sfida alla crisi "Pandemia e rincari non hanno fermato la nostra crescita"

di Giuseppe Catapano

Dodici acquisizioni in nove anni. La trasformazione del Gruppo Celli da azienda internazionale a vera e propria multinazionale va avanti. Tanto che la realtà di San Giovanni in Marignano (Rimini), leader globale nel settore degli impianti e accessori per l’erogazione di bevande, ‘vede’ il traguardo dei 200 milioni di fatturato. "Un traguardo – osserva il ceo e presidente Mauro Gallavotti – che deve essere la base per il prossimo piano di lungo termine, per entrare in una nuova fase". L’ultima acquisizione è quella della Cab, eccellenza italiana a conduzione familiare con sede a Pozzuoli (Napoli) specializzata nella progettazione e produzione di macchine da granita, refrigeratori di bevande e distributori di bevande calde. In precedenza Celli aveva portato nella propria rete la software house Uquido e la spagnola Reyvarsur, aprendo sedi commerciali in Francia e Spagna nel 2022. Anno in cui il fatturato è cresciuto del 33% rispetto al 2021.

Gallavotti, gli effetti negativi della pandemia sono ormai un ricordo per voi?

"Nel 2021 siamo tornati ai livelli di fatturato pre-Covid. Dopo sei anni di notevole crescita, nel 2019 eravamo riusciti a raggiungere i 130 milioni di giro d’affari. Il 2020 è stato molto difficile, poi però abbiamo recuperato il terreno perso soprattutto nella seconda parte del 2021. Il cammino è proseguito nel 2022, chiuso a 165 milioni a perimetro costante. Nel frattempo abbiamo concluso delle acquisizioni che ci porteranno con il nuovo perimetro, una volta consolidati i dati, più vicini ai 200 milioni".

Che anno sarà il 2023?

"Un anno di consolidamento. Abbiamo portato l’azienda da 30 a 130 milioni di fatturato prima della pandemia, ora ci avviciniamo ai 200. Continuerà il percorso di crescita".

Ci saranno acquisizioni?

"Una verrà ufficializzata nella prima metà del mese di marzo, si tratta di un’azienda straniera".

Aprirete altre filiali all’estero?

"Anche in questo caso l’obiettivo è quello di consolidarci, visto che Celli vanta già una presenza rilevante in Europa e negli altri continenti. Ma non siamo chiusi a progetti che prevedano il radicamento in mercati locali. Nell’Europa dell’Est potrebbe esserci terreno fertile, tuttavia non c’è alcun progetto aperto in tal senso".

Quali strategie vi hanno consentito di raggiungere questi risultati?

"Non abbiamo mai fermato il percorso di sviluppo, nemmeno nel periodo più duro della pandemia. Da azienda orientata all’export, stiamo trasformando Celli in una multinazionale presente in tutta Europa e in tutti i continenti con diverse filiali all’estero. Prima di quelle francese e spagnola, ne era stata aperta una in Germania. E stavamo strutturando Celli Russia, che nei nostri programmi aveva il compito di servire quell’area".

Poi è scoppiata la guerra.

"In quel periodo stavamo gestendo una commessa importante in Ucraina. Ci siamo ritrovati a dover cancellare gli ordini e recuperare la merce in viaggio. Poi abbiamo ridotto al minimo il commercio con la Russia, dove c’è una filiale al momento dormiente. Parliamo di un’area da 10 milioni di fatturato, di cui è andato perso il 50%. Anche per questo la crescita nel 2021 e nel 2022 assume ancor più rilievo, perché realizzata facendo a meno di un mercato comunque importante".

Il caro-energia ha ostacolato i vostri progetti?

"Celli non è un’azienda energivora, ma indirettamente il problema si è presentato. I componenti hanno subito rincari e noi abbiamo cercato di essere ragionevoli nei prezzi, per non creare inflazione e non perdere posizioni competitive. Una compressione dei margini c’è stata, pur compensata almeno in parte dall’aumento di fatturato. La verità è che, anche se si riuscirà a rallentare la corsa dell’inflazione e a fermare l’aumento dei tassi di interesse, siamo entrati in un’epoca nuova. Le condizioni del decennio scorso non si presenteranno più".

Come si mantiene saldo il legame con il territorio di provenienza in un contesto di continua crescita internazionale?

"La nostra sede è a San Giovanni in Marignano, siamo un’azienda radicata. Celli è e resta romagnola, non esistono progetti che vanno in altre direzioni. Inoltre abbiamo rafforzato il management portando all’interno del gruppo professionisti di alto livello da altre aziende. E stiamo assumendo molto in Romagna".

Anche voi vivete le difficoltà di chi non riesce a trovare personale?

"Il mercato del lavoro è isterico, perché mancano certe competenze e lo smart working ha cambiato le esigenze di vita e di lavoro. Quando possibile andiamo incontro a tali esigenze, ma Celli è prima di tutto un’azienda produttiva. Il nostro territorio non ha una grande vocazione industriale, stiamo dando un contributo perché venga costruita. Si fa fatica a trovare operai specializzati, ingegneri, e allora cerchiamo di attrarre persone e competenze da fuori quando non è possibile trovarle direttamente in Romagna".

Siete tra i fondatori di Valore acqua per l’Italia, community dedicata all’elaborazione di scenari, strategie e politiche sulla gestione della risorsa idrica e a breve, nella giornata mondiale dell’acqua il prossimo 22 marzo, verrà reso pubblico il 4° Libro bianco frutto delle analisi dell’osservatorio della community. Quali priorità vi proponete per il futuro?

"Si tratta di un’iniziativa di The European House – Ambrosetti a cui teniamo molto. Vogliamo stimolare riflessioni strategiche sul valore della risorsa acqua, sempre più scarsa e limitata, utilizzata in modo non efficiente. La soluzione è la valorizzazione dell’acqua di rete: quella italiana è una delle migliori in Europa".