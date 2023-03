L’orgoglio degli agricoltori "Siamo l’Italia che resiste"

Il mondo dell’agricoltura, negli ultimi anni, ha subito duri colpi: l’ultimo, almeno in termini cronologici, è la guerra in corso in Ucraina. "Quest’anno il tema del nostro tesseramento è la tenacia contadina dei nostri associati – sottolinea Massimiliano Bernabini, presidente Coldiretti Forlì-Cesena –. Siamo ‘L’Italia che resiste, per una nuova sovranità alimentare’".

"Abbiamo attraversato due anni di pandemia dimostrando di saper affrontare le difficoltà con la forza dell’amore per la terra – continua Bernabini –. Ci siamo trovati coinvolti indirettamente in un evento bellico che ha sconvolto le abitudini di approvvigionamento e consumo di tutta Europa e ha accelerato il processo che vede l’Italia promuovere una nuova sovranità alimentare: non solo con specifiche progettualità, ma soprattutto attraverso il forte messaggio del governo recentemente insediatosi, che ha variato il nome stesso del dicastero".

Tra i problemi principali del settore ci sono l’impennata dei rincari, l’aggravio dei costi e la forte carenza di manodopera che hanno aperto uno scenario di incertezza che ha imposto una iniziale battuta di arresto, nelle abitudini di acquisto del cittadino consumatore.

"Coldiretti in questo anno ha lottato ottenendo grandi vittorie – prosegue Bernabini –, è sempre stata al fianco degli associati, proponendo progetti e soluzioni, raggiungendo molti obiettivi: l’esenzione Irpef appena confermata dalla legge Finanziaria, gli sgravi per il carburante agricolo, le fondamentali agevolazioni contributive per i giovani in agricoltura, i numerosi e importanti aiuti di natura fiscale e lo stanziamento di risorse messe a disposizione delle imprese agricole dal Pnrr e dal Psr regionale".

Una parentesi riguarda la petizione ‘No al cibo sintetico’ promossa da Coldiretti: "Rappresenta la nostra mobilitazione per promuovere una legge che vieti la produzione, l’uso e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia: si tratta di fermare una pericolosa deriva che mette a rischio il futuro della cultura alimentare nazionale, delle campagne e dei pascoli e dell’intera filiera del cibo Made in Italy".

Coldiretti si impegna "quotidianamente a entrare nelle case dei consumatori promuovendo un’attitudine al consumo sostenibile. Grazie al progetto di educazione alla Campagna Amica – che Coldiretti Donne Impresa propone alle scuole di tutta la provincia e alla presenza del mercato di Campagna Amica di viale Bologna a Forlì – raccontiamo a tutti l’impegno che ogni giorno ci prendiamo nel sostenere l’importanza del km0 e del consumo consapevole".