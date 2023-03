Luce in fondo al tunnel "Vedo segnali di ripresa Turismo carta vincente"

di Sofia Nardi

Una situazione critica, ma con spiragli di ripresa. La fotografia di Confcommercio sul mondo dell’imprenditoria cittadina lascia presagire un futuro confortante: "Ora che la pandemia è sotto controllo vediamo che c’è voglia di tornare a vivere – interviene Roberto Vignatelli, presidente di Confcommercio Forlì –. Lo notiamo bene dopo un Natale e un periodo di saldi che hanno segnato una ripresa rispetto agli anni scorsi".

I volani della città, nell’ottica di Vignatelli, sono diversi: "Oggi abbiamo un aeroporto, il Ridolfi, che offre ottime prospettive anche da un punto di vista del turismo. Ma non solo: a Forlì abbiamo le grandi mostre d’arte, a Forlimpopoli c’è la figura di Pellegrino Artusi, con tutti i progetti gastronomici a lui collegati; abbiamo tanti borghi che attirano gli amanti del turismo lento e lo splendido parco nazionale delle Foreste Casentinesi. Tutte queste attrazioni portano indotto economico. Anche i forlivesi, da parte loro, hanno ricominciato a frequentare i bar, i ristoranti, i cinema e a fare acquisti nei negozi della città e del comprensorio".

Il presidente di Confcommercio, nonostante il suo cauto ottimismo, non dimentica le criticità: "Certo è che la guerra in corso crea ancora una forte insicurezza e la svalutazione ha provocato un aumento delle spese ingente, sia per le famiglie, sia per gli esercenti, che fanno i conti con aumenti che spesso sono a doppia cifra. Pensiamo agli imprenditori che hanno un negozio in affitto e che, oggi, si trovano ogni anno a pagare praticamente una mensilità in più. In tutto ciò, nonostante l’aumento dei costi, gli esercenti cercano di mantenere i prezzi sostenibili per i loro clienti".

Un discorso a parte per i negozi di vicinato: "Sono i cuori pulsanti del centro e dei quartieri e hanno un ruolo fondamentale per garantire la sicurezza, la socialità e la vivacità della nostra città e dei nostri paesi. Oggi questo tipo di commercio fa i conti con le vendite online. È una tendenza che non dobbiamo contrastare, ma cogliere come opportunità – spiega Vignatelli –. Per questo invitiamo i nostri associati a scoprire l’online, facendo convivere il commercio in negozio con quello sul web. Dobbiamo aprirci al fatto che la possibilità di avere una vetrina anche sul web oltre a quella fisica è un’occasione da non perdere".

‘Adattamento’, insomma, è la parola chiave, insieme a ‘collaborazione’: "Dobbiamo essere capaci di evolvere, come è giusto che sia – conclude Vignatelli –, ma questa evoluzione non può prescindere da un patto sociale che vede come attori le amministrazioni, il mondo dell’impresa e i cittadini. Ci vuole una volontà comune per poter fare un salto nel futuro".