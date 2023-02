Nuove tecnologie "Professioni digitali in forte crescita, ma mancano addetti"

di Francesco Moroni

Davide Stefanelli, presidente di Vem Sistemi, il settore Ict è in forte crescita?

"Sì, una crescita pervasiva. Come pervasiva è la tecnologia che invade le nostre vite, lo vediamo anche nella produzione con l’industria 4.0. Oggi si parla di edifici smart, ambienti digitali, ma c’è soprattutto una grande richiesta di network, di rete".

Da oltre 35 anni Vem Sistemi fornisce servizi e soluzioni in ambito Ict (Information and comunications technology), con l’obiettivo di guidare le aziende verso un’identità smart e consentire ai propri clienti di cogliere il meglio dalla tecnologia in completa sicurezza. Offre servizi di integrazione di sistemi eterogenei: dal cloud all’automazione dell’edificio, dalla mobility al Data center, dalla collaboration alla security, fino al Custom Application Development. Vem, con più di 320 dipendenti, oggi è presente in Italia con sei sedi (Forlì, Modena, Padova, Milano, Senigallia e Roma): un gruppo di cui fanno parte due società: ‘Certego’, specializzata nei servizi di cyber threat intelligence e servizi di rilevamento e risposta agli incidenti informatici, e myDev, dedicata allo sviluppo software. Nel 2021 il valore della produzione è stato di 62milioni, mentre ha superato i 70milioni nel 2022, confermando un trend di crescita del 13%. Davide Stefanelli, presidente di Vem Sistemi, traccia un bilancio attuale del gruppo guardando al futuro con ottimismo, ma senza mettere da parte i nodi e le criticità.

Quali sono le richieste dei clienti, nello specifico?

"L’obiettivo è, essenzialmente, proteggere tutto quello che è stato messo in rete. In questi ultimi anni si è riuscito a capire il vero vantaggio del trasferire più cose possibili nel digitale, perché permette infinite possibilità: monitorare le attività, erogare servizi, effettuare analisi statistiche, ricavare valore e altre opzioni".

La cybersicurezza, va da sé, è un aspetto fondamentale.

"Lo abbiamo visto molto di recente anche con il maxi attacco hacker di qualche domenica fa: le aziende continuano a chiedere come proteggere le proprie reti. È un tema che traina la domanda in maniera molto forte, sia per quanto riguarda il nostro lato, sia per quello che concerne le richieste che il mercato esprime in questo momento. Allo stesso modo, le imprese continuano a sottolineare la necessità di professionalità con competenze e skills tecniche. C’è un grande gap in questo momento".

Gli ultimi report sull’Emilia-Romagna sottolineano questa carenza di manodopera, soprattutto per quanto riguarda le professioni più innovative e digitali.

"I dati nazionali raccontano come il nostro settore sia in deficit di 30-35mila nuovi professionisti ogni anno. Il sistema formativo? Ne ‘sforna’ appena 15mila, meno della metà. Significa che, attualmente, c’è un ‘buco’ da 120mila posti".

Come si inverte questo trend?

"È un problema non solo italiano, ma europeo: la Germania, ad esempio, presenta numeri addirittura più elevati. Noi, dal nostro canto, stiamo puntando molto su una sinergia con le università, attraverso il primo corso di laurea professionalizzante in Ingegneria informatica".

Come si sviluppa?

"È articolato in tre anni. All’inizio si parte all’interno della facoltà, nel campus di Cesena dell’Università di Bologna. Il secondo anno si arriva dentro i nostri locali: abbiamo aule universitarie e spazi per gli studenti, con i nostri dipendenti specializzati nel ruolo di docenti. Infine, l’ultimo passo: il terzo anno organizziamo uno stage vero e proprio in azienda".

Il governo può intervenire in questo processo e metterci del suo?

"Ci sono diverse risorse in campo, soprattutto quelle che arrivano dal Pnrr. Il problema vero, in questo momento, è l’orientamento che spinge le persone a dare valore ai processi formativi dei propri figli".

Ci dica di più.

"Il digitale non viene ancora valutato appieno come un percorso professionale di alto valore. La percezione di questo valore deve aumentare. Poi c’è un altro aspetto: il nostro è un mondo prettamente maschile".

Le quote rosa difficilmente si affacciano al mondo dell’Ingegneria informatica?

"Noi in azienda abbiamo una componente femminile soltanto del 20%, ma non è una nostra scelta ovviamente. Tra l’altro è un tipo di lavoro che le donne svolgono particolarmente bene: il nostro dirigente capo tecnico è una donna e coordina qualcosa come 150 ingegneri. Anche per questo abbiamo avviato percorsi accademici specifici".

Di che tipo?

"Nel 2020, Vem ha inaugurato il nuovo grande headquarter di Forlì e nel 2021 è nato il progetto Vega. L’acronimo sta per ‘Vem Experience Garden & Academy’: un progetto unico, che si fonda sulla filosofia di open company, dove formazione, sperimentazione e condivisione sono alla base".