Una realtà consolidata Buon aumento dei ricavi e del valore totale dell’attivo

di Dino Berardocco

e Alex Nicoletti

In Romagna si registrano ben 87 realtà appartenenti al campione relativo a cooperative, consorzi e s.c.a.r.l. e società consortili all’interno della classifica Top500, con un campione pari al 17% (ovvero una cooperativa ogni sei società) e un fatturato pari a 10,7 miliardi di Euro sui 46,6 complessivi, che rappresenta circa il 23% del fatturato complessivo della classifica delle prime 500 aziende romagnole.

All’interno del cluster oggetto di analisi, la forma giuridica cooperativa più diffusa risulta la S.C.A.R.L.P.A., che conta 58 società, seguita dalla forma di società cooperativa consortile con 6 unità, e in coda le S.C.A.R.L. con 4 unità. Risultano poi attive 4 Cooperative sociali, 5 Società consortili a responsabilità limitata, 8 Società consortile per azioni ed infine 2 Consorzi.

Dall’analisi emerge un dato particolarmente interessante: 27 realtà del campione analizzato si trovano nella Top100 e 25 di queste superano il fatturato di 100 milioni. È pertanto possibile affermare che, tra le 100 società che registrano i maggiori fatturati in Romagna, oltre il 25% del campione è rappresentato dal cluster oggetto di analisi.

Le prime tre realtà risultano Gesco s.c.a., Commercianti indipendenti associati e Avi.Coop società cooperativa agricola.

Tra quelle che hanno registrato la maggior crescita rispetto all’esercizio precedente, e che quindi hanno maggiormente scalato la classifica, figurano Eurocolor - società consortile a responsabilità limitata (+102 posizioni, dalla 493 alla 391) e Consorzio CFA società cooperativa sociale (+66 posizioni, dalla 144 alla 78), CO.E.R.BUS cooperativa (+ 61 posizioni, dalla 388 alla 327) e Colas Pulizie Locali società cooperativa (+61 posizioni, dalla 491 alla 430).

I codici Ateco più diffusi risultano il trasporto di merci su strada, le attività che seguono la raccolta, il commercio e la produzione di prodotti alimentari, la costruzione di edifici residenziali e non residenziali, gli altri servizi di supporto alle imprese e l’installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione.

I principali indicatori dimensionali in termini di Ricavi, Attivo e Patrimonio Netto evidenziano quanto segue. La mediana dei ricavi registra un buon incremento passando da 34 mln a 42, così come la media, che aumenta da 108 a 123 mln euro. In crescita anche il valore totale dell’attivo, la cui mediana aumenta da 31 mln a 33 e la media, da 85 mln a 94. In controtendenza il valore del Patrimonio Netto, con un decremento della mediana da 6,4 mln a 6, nonostante la media registri un apprezzabile incremento da 27 mln a 29 mln Euro.

Gli indicatori di redditività analizzati (Risultato d’Esercizio, Risultato Operativo, EBITDA, ROE, ROI, ROS) registrano quasi tutti un miglioramento, sia in termini di media che di mediana; unica eccezione è rappresentata dalla media del ROE che registra una lieve riduzione.

Per quanto riguarda l’andamento degli indicatori di rischio finanziario, la statistica evidenzia una lieve diminuzione della media del rapporto di indebitamento e della copertura degli oneri finanziari, che passano rispettivamente da 10,82 a 10,31 e da 29,23 a 25,50; aumenta invece la mediana di entrambi gli indicatori.

In conclusione, la cooperazione si conferma una realtà consolidata nel territorio romagnolo, impattando nella Top 500 Romagna in misura rilevante, mantenendo inoltre un trend di crescita anche nell’ultimo anno oggetto di analisi.