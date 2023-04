Una porta sul mondo "Occorre tenere viva la speranza della pace Per poi costruirla"

di Alberto Lazzarini

Poco più di due anni fa ha giurato fedeltà alla Costituzione davanti al presidente della Repubblica. Poi ha naturalmente avuto con Mattarella altri incontri, molti istituzionali, altri no. Grande è la sua stima per lui. Patrizio Bianchi, ministro dell’istruzione nel governo di Mario Draghi, già rettore del nostro ateneo, saluterà con grandissimo piacere il capo dello Stato che farà visita, oggi, alla città.

Professor Bianchi, quella del presidente Mattarella è una visita densa di significati

"Il presidente della Repubblica sta dando molta rilevanza alle università. Il momento di apertura degli anni accademici avvengono in modo solenne. La prolusione della nostra rettrice prenderà le mosse dalla figura di Niccolò Copernico che si laureò a Ferrara e che è testimone di pace, un tema più che mai attuale, importante e caro al presidente: occorre tenere aperta la porta della pace per poi costruirla. Al riguardo, la nostra università ha sempre avuto una presenza di studenti stranieri più elevata rispetto alla media. Ricordo l’ottimo lavoro che svolsi con studenti del Camerun, divenuti parte significativa della classe dirigente di quel Paese: tutto ciò è particolarmente importante per i popoli dell’area del Mediterraneo"

Quali incontri con Mattarella ricorda con più piacere?

"Il presidente volle aprire gli anni scolastici del 2021 e del 2022 (gli anni in cui Bianchi era ministro ndr) presso realtà molto diverse, a Vibo Valentia e a Torino, entrambe autentiche avanguardie educative. Parlando ai ragazzi rappresentò davvero il senso della Repubblica che ci richiama ai diritti ma anche ai doveri che ciascuno ha verso la comunità. E’ noto il suo grande spessore umano. Non dimentichiamo che fu il primo a soccorrere il fratello Piersanti morente, colpito dalla mafia. Mattarella è un grande riferimento e incarna l’istituzione repubblicana. In questa lunga fase di instabilità civile è stata molto importante la sua presenza"

Dal 2004 al 2010 lei è stato rettore della nostra università. Molti problemi ma anche grandi soddisfazioni

"Ne sono orgoglioso. Abbiamo portato a Ferrara una facoltà di economia (ne è stato il fondatore ndr) poi trasformatasi in dipartimento di Economia e management, una realtà che mantiene multidisciplinarietà, forte carattere applicativo e altrettanta apertura internazionale. Oggi le matricole sono mille. Due i corsi di inglese (diventeranno 4) con studenti da tutto il mondo. La prima persona che ha lavorato con me come borsista è stata l’attuale rettrice Laura Ramaciotti"

E lei è tornato

"Sì, come professore emerito, sono titolare di una cattedra Unesco (su educazione, crescita e uguaglianza) e portavoce della rete delle Cattedre nazionali. 800 sono le cattedre nel mondo, 41 in Italia e 2 a Ferrara. Gli obiettivi sono: formare classi dirigenti all’insegna di pace, sviluppo e solidarietà"

La sua esperienza al fianco del presidente Draghi

"Mi chiamò come tecnico. Ero stato suo assistente all’università di Trento. Poi lavorai con lui per la privatizzazione delle aziende Iri e ai tempi di Sviluppo Italia. Al Governo si doveva operare anzitutto sul fronte del Pnrr, consapevoli che avremmo dovuto consegnare il tutto al governo successivo. Dall’Europa, nonostante le frenate dei paesi del nord, Draghi con la sua capacità e autorevolezza ottenne molto: potrei dire "soldi a briglia corta" cioè legati ad obiettivi da raggiungere in tempi stabiliti (semestrali). Così è stato, con regolarità, per 4 semestri"

I traguardi tagliati come ministro dell’istruzione?

"Alcune riforme: quelle per gli istituti tecnico-professionali e per le superiori; poi per i concorsi. E ancora: sul fronte della formazione continua per gli insegnanti, l’organizzazione scolastica e l’orientamento. Sono stati sbloccati tanti concorsi scolastici".