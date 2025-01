Adozioni a distanza e donazioni

Per aiutare il gattile, oltre a proporsi come volontario, si può adottare un micio. Se non si può portarlo a casa, è possibile sostenerlo a distanza, contribuendo al suo mantenimento e andarlo a trovare in gattile. Altri modi per aiutare sono le donazioni: cibo (umido o crocchette), materiale (detersivi, stracci, cucce, ciotole, ecc.) o contributi in denaro tramite il tasto "donazione" sul sito gattiledicarpi.it, oppure con bonifico sul c/c IT 13 E 02008 23307 000028474292 intestato ad A.P.A.C. Associazione Protezione Animali Carpigiana OdV.

Un altro modo è destinando il 5 per mille della dichiarazione dei redditi, inserendo il C.F. 90004760360. Infine, si può aderire alle iniziative organizzate per sostenere il gattile. In merito, il 5 aprile si terrà la 12esima edizione del concerto "Buon Compleanno Liga" al teatro di Carpi. I biglietti sono già disponibili contattando il numero 3475134458. Il ricavato sarà devoluto al gattile e al canile.