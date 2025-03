"Alta sartoria, ricerca e cura dei dettagli ’Manuel Del Rei’ è l’essenza del Made in Italy"

"Per una persona che ama il proprio lavoro come lo amo io, non esiste un vero punto di partenza, perché la moda ha sempre fatto parte della mia vita". Manuel Pollastri, da oltre trenta anni – "ed è solo l’inizio" – esperto conoscitore del mondo della moda, si presenta così.

Un ‘fashion worker’, ossia un professionista che collabora a stretto contatto con stilisti, redazioni e celebrities per valorizzare ed esaltare al meglio i capi di una collezione. Sempre in sinergia e stretta condivisione con lo stilista carpigiano Giancarlo Marras. Dopo importanti collaborazioni, ha realizzato il suo sogno con la creazione della linea ‘Manuel Del Rei’, brand di riferimento per "un total look di alta sartoria e cerimonia", per una donna molto femminile.

‘Universo moda’: come nasce questa sua passione?

"E’ un grande amore che mi anima fino da quando ero piccolo, tant’è che ho ‘tagliato’ l’abito da sposa di mia mamma per fare un vestito alla Barbie. Il mondo della moda mi è sempre piaciuto, a dieci anni già guardavo le sfilate sui giornali: l’ho sempre visto come un mondo magico". Quali sono stati i primi passi? "A parte il vestito per la Barbie…quando avevo appena dieci/dodici anni ho iniziato a realizzare delle gonne per qualche mia cugina: tagliavo e assemblavo i pezzi con la macchina da cucire".

Quindi ha capito ben presto che, quella della moda, sarebbe stata la sua vita…

"Esatto, fino da piccolo, e non ho mai avuto dubbi. I vestiti, tagliare, cucire… Ho frequentato una scuola privata di moda a Modena, che preparava molto bene anche sotto l’aspetto pratico: al tempo i miei genitori avevano un bar, così al mattino seguivo le lezioni a scuola e nel pomeriggio andavo nella cantina del bar dove avevo creato una specie di piccolo laboratorio.

Ricordo ancora, avevo 15 anni, frequentavo la seconda superiore e facevo le prime gonne per le clienti del bar di mia mamma. Poi dalla cantina sono passato alla mia camera da letto che ho allestito come un vero e proprio laboratorio di sartoria con due macchine e un tavolo (di quelli da cucina vecchi) dove tagliavo i capi, mentre il mio letto era diventato una sorta di magazzino di tessuti. Ho lavorato in casa per diverso tempo; poi quando ho cominciato ‘da esterno’, da Modena sono venuto a Carpi, pensando di andare in America. Ma in realtà il vero sogno sarebbe stato un altro…".

Ossia, quale sogno?

"Roma, l’alta moda, piazza di Spagna. I sogni sono belli proprio perché tali! In quegli anni, tra consulenze, campionari, cartamodelli, ho potuto lavorare con macro brand che mi hanno permesso di spaziare su differenti tipologie e target di prodotto, ampliando e rafforzando la mia personale esperienza lavorativa. Tra i principali clienti, Cecilia Verrini, Chiara d’Este, Gaetano Navarra, Maria Grazia Severi, Sonia Fortuna, Pinko, Liu Jo, Anyeby".

Poi però è arrivato un desiderio che si è avverato davvero…

"Il fiore all’occhiello del percorso mio e di Giancarlo: nasce ‘Manuel Del Rei’, che non è semplicemente un brand moda ma vuole essere un progetto con un imprinting fortemente made in Italy, che deriva da una filiera produttiva a chilometro zero e da una costante ricerca, minuziosa, capillare, scrupolosa sui dettagli e le finiture di ciò che non solo è espressione estetica e creativa ma anche che rende un capo perfetto in termini di vestibilità. Come diciamo sempre, se Giancarlo è la ‘mente’, le ‘mani d’oro’ sono le mie: chi pensa che fare lo stilista oggi significhi limitarsi semplicemente a realizzare tre o quattro ‘disegni’ è meglio che opti per un altro mestiere. Questo lavoro non è solo fashion, siamo tecnici dell’abbigliamento, della maglieria. Persone in grado di saper scegliere un tessuto, di maneggiarlo al meglio per poterlo valorizzare appieno, di dare gli input giusti alle persone che dovranno poi fisicamente realizzare il capo che noi abbiamo immaginato e disegnato.

Tutto parte dalla ricerca, poi si individuano dei temi e, naturalmente, ci si guarda intorno, si osserva il lavoro dei grandi della moda e da lì si trae la propria ispirazione. Una volta compreso il mood e le tendenze di una stagione, si libera il proprio estro, si segue l’istinto e si inizia a progettare".

‘Un brand che esalta la femminilità’: com’è la donna di ‘Manuel Del Rei’?

"Il nostro è un progetto di immagine sartoriale e su misura, che vuole abbracciare una cliente speciale ed esigente, che desidera indossare un abito in maniera ineccepibile in base alle proprie forme e alle caratteristiche del proprio corpo. Una donna molto femminile, e ce la immaginiamo ad una cerimonia speciale, tra red carpet, tappeto rosso. La cura dei dettagli, la manualità nelle creazioni di ogni capo sono rappresentazioni di un percorso sartoriale che ha come background una lunga storia di esperienze tessili e artigianali. Crediamo fortemente in questo percorso ed evoluzione del brand, perché ci permette di soddisfare ogni cliente nel migliore dei modi, e farla sentire perfetta nell’indossare un capo ‘Manuel Del Rei’".

E’ cambiato l’universo femminile in oltre trenta anni?

"La donna cui ci ispiriamo noi ha una forte e spiccata femminilità e personalità. Ciò che è cambiato, semmai, è il concetto di abito, perché la cliente di oggi vuole un capo sartoriale ma che al tempo stesso possa essere usato in altre occasioni.

Un approccio che deriva dalla situazione generale di crisi che sta vivendo questo settore e che rende molto difficile oggi conciliare tutte le esigenze, tra cui spicca, primaria, la nostra ricerca della bellezza".