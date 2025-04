Ancescao coltiva anche le nuove generazioni

Il nome non deve trarre in inganno. Ancescao, ossia l’Associazione nazionale Centri sociali Comitati Anziani e Orti, non si occupa infatti solo di attività sociali destinate alla terza età, ma già da tempo è attiva protagonista anche di un ricco e molto apprezzato programma destinato ai più piccoli e alle famiglie.

Come i ‘Pomeriggi Animati’ e come il nuovo progetto ‘Ortocentro Creativo’. Come spiega la ‘vulcanica’ promotrice delle iniziative, Cosetta Bottoni, consigliere Ancescao di Modena APS e delegata per Carpi, insieme a Raul Colli e Paolo Ballotta: "I circoli rappresentano una delle anime più attive della comunità e sono punti di riferimento per la voglia di stare insieme. Una capacità di socialità che va coltivata e, anzi, estesa alla città. Dunque, occorre aprire queste strutture a tutti, e in particolare ai bambini e alle famiglie, per renderle ancora più vive e coltivare quella spontanea trasmissione del sapere dagli anziani ai bambini". In questa prospettiva è nato il progetto ‘Ortocentro Creativo’ che partirà il prossimo 3 maggio e che porterà i bambini e i loro genitori a contatto con la natura. Ma come nasce il nome? "‘Ortocentro – spiega Cosetta – perché protagonisti attivi saranno (anche) gli orti e i centri sociali, ‘creativo’ perché gli orti verranno utilizzati non in modo isolato, separato, ma con creatività appunto, diventando un luogo di comunità, socialità, festa". Nei prossimi mesi estivi, i circoli Cibeno Pile, Gorizia, Graziosi, Bruno Losi e Villa Glori accoglieranno laboratori orticoli per i bimbi, condotti insieme ai volontari dei centri sociali stessi, erboristi e farmacisti per insegnare ai più piccoli (e non solo) a riconoscere le erbe spontanee, poi ci saranno le passeggiate ‘Andare per erbe’, una speciale caccia al tesoro ‘Detective del Bosco’ a tema naturalistico, ma anche attività circensi, spettacoli di burattini, laboratori artistici e creativi, con la collaborazione del Falco Magico e della Biblioteca dei Ragazzi grazie ai quali ogni evento sarà arricchito da una selezione di libri a disposizione dei bambini. Dopo il successo dei ‘Pomeriggi animati’, che hanno coinvolto 600 famiglie, si prevede molta partecipazione anche per queste attività all’aperto, rivolte a bambini e famiglie in modo gratuito ma su prenotazione (telefonando al 3471718894), grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e al patrocinio del Comune. Un primo ‘assaggio’ del nuovo progetto che sta per partire si è avuto lo scorso 30 marzo al Centro sociale Villa Glori che è stato protagonista dell’evento ‘Ritorno alla terra’. "È stato decisamente un pomeriggio speciale – racconta la delegata Ancescao su Carpi – e un’esperienza di coesione sociale e di diffusione di valori ambientali aggregativi.

Nell’ambito di ‘Pomeriggi Animati’, per festeggiare la conclusione della rassegna, abbiamo organizzato un laboratorio di riconoscimento degli ortaggi, e di trapianto di pianticelle da orto, per trasmettere ai bambini e alle bambine la cura della terra e l’amore per l’ambiente.

I volontari dei Centri hanno messo a disposizione il loro orto personale per realizzare questa iniziativa cui hanno partecipato 25 bimbi/e con le loro famiglie, provenienti da Carpi ma anche da Modena e Reggio Emilia. Il pomeriggio si è concluso con una merenda in compagnia offerta dal Centro sociale. I piccoli si sono molto divertiti e le famiglie, tutte soddisfatte, ci hanno ringraziato esprimendo il loro desiderio di partecipare ad altri eventi dal tema ambientale".

Con l’"Ortocentro creativo" prosegue dunque anche per i mesi estivi il programma di coinvolgimento delle famiglie e dei bambini nell’ambito dei circoli, come già succede con ‘Pomeriggi Animati’, "format nato nel 2010 per mano di Ada Menozzi e Elio Bonetti e che poi noi abbiamo proseguito, in una evoluzione continua – racconta Cosetta –. Nell’ultima edizione, dall’8 dicembre 2024 al 30 marzo, nei cinque centri sociali Gorizia, Graziosi, Cibeno Pile, La Fontana e Villa Glori sono stati proiettati cartoni animati a cura del Falco Magico e sono state abbinate attività di animazione condotte dai volontari delle associazioni Teatro al Quadrato, Circo Strass e Aporie.

E adesso siamo pronti a partire con il nuovo progetto, sperando un giorno di avere un orto ‘nostro’, da mettere a disposizione delle associazioni e delle scuole".