Arianna, l’infermiera stimata in tutta Europa: "Tecnica ed empatia: fiducia fondamentale"

"Ero ‘destinata’ a questo lavoro e alla Endoscopia, ne sono sempre più certa. Sono innamorata di quello che faccio e non mi immagino a fare altro nella vita". Ha solo trenta anni ma ha già collezionato vari riconoscimenti e attestati concreti di stima per la sua preparazione e professionalità. La dottoressa Arianna Parrella lavora all’ospedale Ramazzini di Carpi dall’agosto 2020 come infermiera specialista dell’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Azienda Usl di Modena diretta dal dottor Mauro Manno, ed è stata scelta per avere un ruolo da protagonista ad Amburgo. È infatti la prima infermiera italiana a essere stata invitata come relatrice a uno dei maggiori convegni europei, l’Endo Club Nord, a inizio novembre. Tre anni fa è stata eletta, prima under30 in assoluto, nel consiglio direttivo di ESGENA (European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates), società scientifica di cui attualmente è vice presidente europeo. Impegno, studio, determinazione, passione e tanta umanità, nonché empatia: è quello che comunica la dottoressa Parrella quando parla del suo lavoro. Essere ‘infermiera specialista’: un ruolo che la riempie di orgoglio, e che le fa brillare gli occhi mentre ne parla.

Dottoressa Parrella, sarà la prima infermiera italiana relatrice a uno dei maggiori convegni europei. Come ha accolto la notizia?

"Ammetto di essere rimasta piacevolmente sorpresa e, al tempo stesso, ho provato tanta gioia, emozione e anche un senso di responsabilità: è un onore e onere per me essere la prima infermiera italiana relatrice scelta per l’Endo Club Nord, un convegno nato negli anni Novanta, di rilievo internazionale e dedicato alla live endoscopy, che accoglie a ogni edizione oltre 2.500 partecipanti".

Quale sarà il suo ruolo?

"Rivestirò tre diversi ruoli: dovrò moderare una delle procedure live che verranno eseguite nel corso del convegno, interagendo con la platea e le domande che saranno poste. Poi io stessa parteciperò un’altra operazione live in qualità di ‘secondo operatore’/‘infermiera strumentista’ (siamo così chiamate perché maneggiamo direttamente i device che servono per le procedure), ed infine sarò la tutor durante una sessione di hands-on, una simulazione pratica di tecniche e procedure endoscopiche".

Questa esperienza come inciderà sul suo lavoro?

"Sicuramente mi garantirà una notevole crescita professionale, che però non voglio rimanga limitata soltanto alla mia persona: io stessa provvederò a riportare ai miei colleghi tutto quello che avrò appreso. Gli insegnamenti sono ancora più importanti quando vengono condivisi". Riavvolgiamo il nastro: come è nata la scelta di diventare infermiera?

"Vengo da una famiglia di medici: mamma è una dottoressa, come anche altri miei parenti. Mi ero ripromessa che non sarei diventata un medico, perchè ho toccato con mano quante energie fisiche, psichiche e umane comporta. E invece…eccomi qui. E sono contentissima! Non potrei immaginare di fare un lavoro diverso da questo, e lo faccio con così tanta passione e determinazione che a volte in famiglia mi dicono: ‘Menomale che dicevi di volere fare altro!’".

È prevalsa la passione?

"Sì, la passione e la curiosità: fino da bambina sfogliavo tutti i libri di medicina di mamma e dei parenti dottori".

Perché ha scelto Infermieristica?

"Perché, nel campo sanitario, è quella che più di tutte consente di coniugare due aspetti per me fondamentali: la parte clinica, tecnica e quella umana, fatta di contatti, empatia. Gli infermieri sono i primi ad entrare in rapporto con i pazienti, sono ‘between’, ossia tra il medico e il malato, ne conoscono la storia clinica ma anche quella personale. Noi prendiamo in carico i pazienti e loro ci accolgono. Non sono solo un ‘organo’ da curare, ma prima di tutto e sempre, ‘persone’".

Il suo è un lavoro o una ‘missione’?

"A me piace parlare di lavoro. Missione è un termine un po’ troppo ridondante, frutto di un retaggio culturale da scardinare. Lavoro significa impegno, aggiornamento continuo, investimento anche umano, di tempo. Non è solo timbrare e stimbrare un cartellino: quello che facciamo è un lavoro speciale e come tale meriterebbe un maggiore riconoscimento sotto vari aspetti".

Endoscopia: perché questa specializzazione?

"È stato ‘amore a prima vista’. L’Endoscopia digestiva unisce, in modo unico rispetto ad altre specialità mediche, l’aspetto tecnico (competenze, strumenti, device, studio continuo, esperienza) e quello umano (gestire la loro ansia, lo stress, stare loro vicini in fase e post operatoria, al risveglio). In pochi minuti ci ‘giochiamo’ il rapporto di fiducia con i pazienti. L’unione di questi due aspetti è tipica dell’Endoscopia digestiva, che è anche una delle specialità in cui il lavoro in team è fondamentale. Non esiste il ‘one man show’: medico, infermiere e oss, lavorano insieme dando il massimo in termini di competenze per l’obiettivo comune, ossia la salute e la stabilizzazione del paziente. L’endoscopia è teamwork, basata sulla grande collaborazione grazie a un rapporto di fiducia reciproca: ognuno sa di poter contare sull’altro".

Il lavoro d’equipe è uno dei capisaldi del suo primario, il dottor Manno…

"Sia il mio primario che la dottoressa Soriani credono molto nel lavoro d’equipe. Quando sono arrivata dal dottor Manno mi si è come ‘aperto’ un mondo: non credevo che l’Endoscopia digestiva potesse essere così vasta. Da lui ho imparato quanto è importante il lavoro in team e al tempo stesso mi dà la possibilità di crescere sempre, e da subito mi ha sostenuta e spronata nel mio percorso e nella mia volontà di approfondire. Un giorno mi ha detto: ‘Da te non accetto niente sotto la perfezione’. È stato un bellissimo attestato di stima che mi ha spinta ancora più a impegnarmi".

Quale è il suo prossimo obiettivo?

"Diventerò presidente europea di ESGENA e concluderò gli studi. Un domani voglio arrivare ai colleghi giovani con preparazione, per fare capire loro che possono scegliere che tipo di infermiere diventare. Ci vogliono studio e fatica, ma esistono delle ‘possibilità’: io la mia l’ho trovata, l’ho colta e non lascerei per niente al mondo".