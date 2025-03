Balorda, ritorno alle origini per il trentennale

Compie trenta anni ma non li dimostra. Anzi, lo spirito vivace e giocoso che la anima è più frizzante che mai.

Chi è la festeggiata? La ‘Balorda’, la tradizionale scampagnata mascherata con mezzi speciali, sempre e solo su ruote e senza motore, e travestimenti. Rigorosamente non competitiva e ‘anti-agonistica’.

Ogni anno viene scelto un tema diverso, cui tutti i partecipanti devono ispirarsi, e per questa edizione a cifra tonda, il ‘Comitatissimo della Balorda’ ha optato per una tematica davvero speciale: la ‘Balorda delle Balorde’. Gli organizzatori hanno deciso che si potrà scegliere un travestimento e un mezzo speciale attingendo tra tutti i temi che ci sono stati dal 1995 a oggi: dal mare alla crociera, all’amore, dai robot, al Giappone e al cinema, dagli anziani al circo, la ‘Cattivissima’, la ‘Quadratissima’. Quest’anno il tema li racchiuderà tutti.

L’appuntamento è per domenica 11 maggio con un ‘ritorno alle origini’ a Sozzigalli.

Ma come nasce la ‘Balorda’? "Era il 1995 – racconta Giulia Muzzarelli, vice presidente al pari di Priscilla Tabarroni, mentre il presidente ha scelto un nome d’arte, ‘La bionda del mistero’ – e alcuni amici storici mentre erano al ristorante a cena hanno deciso di dare vita ad una ‘competizione’ ciclistica ma non competitiva e che anzi fosse agli antipodi dell’agonismo. Il nome deriva dalla ‘Popolarissima delle Palme’, classica gara ciclistica seria carpigiana, la cui prima edizione risale agli inizi degli anni Venti. Si è partiti da San Martino Secchia, il primo anno, per poi sportarsi a Gargallo, poi a Migliarina, e Sozzigalli dove davvero la ‘Balorda’ è cresciuta tanto, per andare nel 2010 a San Marino. E da quest’anno, si torna ‘a casa’, a Sozzigalli".

"Non vince chi va più veloce, ma chi ha il travestimento più creativo, così come ai vari ristori i partecipanti non troveranno acqua o vitamine ma Lambrusco, tonno, fagioli e cipolla. La festa inizia al mattino con l’iscrizione e con la ‘raSione K’, i cui ingredienti sono segreti e cambiano ogni anno. In un’edizione, ad esempio, c’era il gelato al gusto di tonno, fagioli e cipolla, mentre un altro anno c’era un ghiacciolo quadrato di brodo di carne".

Tra i fondatori della ‘Balorda’ c’è il ‘senatore a vita’ Marcello Gadda, che è colui che ogni anno annuncia il tema. Varie le categorie di vincitori: il ‘Bellissimo’ e ‘Bellissima’ per i travestimenti; il migliore travestimento di gruppo; il miglior ‘meSSo’ (ossia, mezzo); il ‘Balordissimo’ ossia il più coerente con tema scelto; il premio ‘doping’ al più goliardico e divertente. "In questi anni siamo arrivati ad avere anche 1800 iscritti e il doppio di partecipanti, provenienti da tutta Italia e dall’estero, come Spagna, Nord Europa, Gran Bretagna, Olanda – spiega la vice presidente –. Un altro aspetto importante da sottolineare è che la ‘Balorda’ è una festa per tutti, ci sono intere famiglie, bambini, ed è una festa partecipata, ovvero è il pubblico a farla. Non c’è distinzione tra chi organizza e chi partecipa, nel senso che sono tutti soggetti attivi; non ci sono ‘professionisti’ che fanno e ‘pubblico’ che guarda, ci si diverte tutti insieme, tra la scampagnata, la festa, i concerti".

Ed è anche una manifestazione con uno scopo benefico: "Tutto quello che raccogliamo con le iscrizioni ecc, viene poi devoluto a realtà del territorio: lo scorso anno, i 4mila euro, sono stati ripartiti tra l’associazione Vivere Donna, i Saltafossi di San Marino di Carpi e l’Associazione Italiana familiari e vittime della strada, per finanziare progetti specifici con una ricaduta concreta sulle persone e sul territorio che ha ospitato la Balorda negli ultimi 10 anni, ovvero Carpi e in particolare San Marino".

Infine, è una festa ‘ecologica’: "In rete con altre associazioni, come gli eco buster, cerchiamo di ridurre al massimo i rifiuti indifferenziati, e il giorno dopo andiamo noi stessi a pulire tutti i fossi e i percorsi".