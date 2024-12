Banco Artigiano delle Arti e Mestieri: inclusione e creatività a Carpi

"Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo". Questa frase di Lev Tolstoj accoglie le persone che entrano al Banco Artigiano delle Arti e Mestieri di corso Fanti 1, a Carpi, gestito dalla cooperativa Arti e Mestieri associata alla Cooperativa sociale Nazareno che si occupa di riabilitazione e inserimento lavorativo di persone in stato di svantaggio sociale.

"Un autentico negozio – bottega", ama definirlo Sergio Zini, presidente della Cooperativa Nazareno, in quanto si tratta di un vero e proprio negozio di vendita al pubblico con annesso il laboratorio dove i manufatti vengono fatti interamente a mano, originali e personalizzati. A dare loro vita sono i protagonisti del ‘negozio – bottega’: i ragazzi con disabilità varie che sotto l’esperta guida degli educatori, realizzano piccole (grandi) opere d’arte. Ogni singolo oggetto porta con sé una storia, quella di chi ogni giorno si mette alla prova e va oltre i propri limiti.

"Le parole di Tolstoj ben rappresentano lo spirito che ci anima – prosegue Zini – ossia fare emergere i talenti e valori dei ragazzi con disabilità che, come spesso ripetiamo, non sono solo un ‘peso’ per la società ma sono innanzitutto, e sopra a tutto, risorse straordinarie. Questa realtà rappresenta per loro una grandissima fonte di stima e fiducia in se stessi: sapere che le persone vengono a comprare quello che loro fanno e possono seguirli da vicino è molto importante. Vogliamo farli conoscere e apprezzare dalla gente e dal mercato".

E’ così è: dall’inaugurazione del negozio di Carpi, nel novembre 2019, il ‘Banco Artigiano’ si è consolidato come una realtà importante del tessuto cittadino (e non solo) e attira clienti, curiosi e anche ‘semplici’ amici che ogni giorno varcano con piacere la soglia del locale per ammirare e comprare gli oggetti realizzati dai ragazzi e fermarsi con loro a fare due chiacchiere mentre sono intenti a completare i lavoretti sul tavolo del negozio, in un clima di grande familiarità e serenità. Il primo negozio ‘Banco Artigiano delle Arti e Mestieri’ è stato aperto a Bologna nel 2003: dopo Carpi, qualche mese fa la realtà della Cooperativa Nazareno è arrivata anche a Castelfranco Emilia.

"In ogni negozio – spiega Chiara Pescatore, referente dei tre punti vendita – vendiamo sia i prodotti realizzati dai nostri ragazzi che quelli derivanti da altre cooperative sociali e associazioni no profit. La mission che ci anima è sempre la stessa: dare alle persone di cui ci prendiamo cura la possibilità di esprimere al meglio i propri talenti per farli conoscere e apprezzare dalla gente e dal mercato. Per questo i maestri d’arte tengono appositi laboratori per formare i ragazzi nell’ottica di un loro inserimento lavorativo".

Su Carpi ci sono laboratori di ceramica, cucito, carta, falegnameria, feltro: in particolare nel ‘negozio – locale – bottega’ ci sono sia l’attività di vendita che quella di laboratorio. Si tratta di uno dei laboratori di Manolibera che prima si trovava in via Svizzera e che ora è a fianco del Duomo, e che ogni giorno accoglie i ragazzi, seguiti dagli operatori che contemporaneamente sono addetti alle vendite. "Questo rappresenta per loro una grandissima fonte di stima e fiducia in se stessi: sapere che le persone vengono a comprare quello che loro fanno e possono seguirli da vicino è molto importante. Vogliamo farli conoscere e apprezzare dalla gente e dal mercato e abbiamo moltissimi riscontri positivi – conclude Chiara –. Il direttore creativo di ogni negozio (Emanuela Ciroldi a Carpi) delinea il suo ‘orientamento’, poi ogni ragazzo, in base alle proprie capacità, vi apporta la propria bellezza. E ne fa un capolavoro".