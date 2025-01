Biblioteca per tutti, 600 accessi al giorno

‘Senza biblioteche cosa abbiamo? Non abbiamo né passato né futuro’, è una frase celebre dello scrittore Ray Douglas Bradbury. Carpi di biblioteche ne ha ben due: la Loria e il Castello dei Ragazzi, dedicato ai più piccoli. L’immagine statica e ‘polverosa’ di una biblioteca è ben lontana dalle realtà carpigiane: "La nostra è una biblioteca di tipologia contemporanea, una ‘piazza del sapere’ – la definisce l’assessore alla Cultura, Giuliano Albarani –. Più correttamente, di fatto, è una ‘mediateca’, in quanto non consente solo la consultazione (e il prestito) di libri, ma anche la possibilità di ascoltare musica, vedere film, leggere i giornali, studiare con postazioni che garantiscono l’uso dei device personali". Da maggio 2021 direttrice delle due biblioteche è Paola Domenicali: "Ho assunto questo ruolo in un momento di difficoltà nazionale, per la pandemia. Abbiamo comunque sempre cercato di garantire un servizio alla città e ai nostri utenti, con la possibilità di accedere al servizio bibliotecario on-line, le consegne a domicilio dei libri, la riapertura parziale con i distanziamenti. E nel post emergenza sanitaria, abbiamo con gioia constatato la sempre maggiore ripresa della frequentazione da parte delle persone".

Sono i dati stessi a parlare: nel 2024 sono stati superati i 200mila accessi alla biblioteca Loria (una media di 600 utenti al giorno di cui la metà sono studenti) e i 91mila al Castello dei Ragazzi. "Quasi 300mila accessi in un anno sono un risultato molto importante, che ci conferma della qualità dei servizi che offriamo – commenta la direttrice – e che cerchiamo di differenziare e arricchire sempre di più".

La Loria è stata trasferita dal Palazzo dei Pio all’attuale struttura (ex manifattura Aristide Loria ed ex sede delle scuole medie Ciro Menotti) nel 2007. Oltre alle sale studio, c’è la sala ‘bla bla’ dove gli studenti possono trovarsi per realizzare lavori di gruppo e sono liberi di comunicare e confrontarsi, e a piano terra è stata riqualificata la sistemazione deli arredi per consultazioni più comode e agevoli. La biblioteca per i più giovani nel 2002 ‘trasloca’ dal Palazzo per posizionarsi in piazza Martiri: nel 2006 si aggiunge la Ludoteca (nata del 1981, tra le prime in Italia) e insieme danno vita al Castello dei Ragazzi, frequentato dai bambini, dalle scuole, dai genitori, nonni, insegnanti. Quest’ultimo ha una apertura settimanale di 44 ore, mentre la Loria "è aperta 60 ore a settimana, il massimo a livello di apertura in provincia e tra le poche a livello regionale con tante ore; secondo le indicazioni regionali, per una città di dimensioni come Carpi il minimo è di 40 ore alla settimana", specifica l’assessore Albarani.

In aumento i prestiti: oltre 118mila nel 2024, ma "ci sono anche varie attività ‘particolari’ che organizziamo – prosegue Domenicali – come ‘Trame di lana’, gruppo di persone che si trovano in biblioteca per lavorare insieme a maglia, di ogni età. Sta per partire ‘Punta spilli’, un workshop di sartoria per il recupero e il riuso di capi di abbigliamento. Vogliamo fare vivere la biblioteca". Anche per il 2025 è confermata l’apertura tutto l’anno (salvo festivi) "anche durante la settimana di Ferragosto con, elemento aggiuntivo rispetto alla sola consultazione e prestito del 2024, la disponibilità di alcune postazioni studio per gli studenti.

Infine, oltre al servizio di qualità, non va dimenticato che la Loria è anche un centro culturale: ogni settimana organizza eventi e incontri e, annualmente, la Festa del Racconto, che è giunta alla sua 20esima edizione".

Maria Silvia Cabri