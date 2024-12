Carpi: tradizione natalizia e sperimentazione con il Capodanno diffuso

La tradizione declinata alla sperimentazione. Così si presenta il programma proposto per queste festività natalizie dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Carpi Lab. Tradizioni di luci e musica sparse per tutto il centro storico e non solo, e sperimentazione con la nuova formula del Capodanno ‘diffuso’ che comprende anche i singoli quartieri e le frazioni.

Se le luminarie ‘accendono’ il cielo, le installazioni di quest’anno sono decisamente ‘instagrammabili’ e attirano grandi e piccoli. All’inizio di corso Roma, Babbo Natale, Natalina e i loro aiutanti attendono i visitatori nel ‘Villaggio di Babbo Natale’, tra renne, alberi decorati e la casetta per lasciare la letterina dei desideri. Sul rialzato di piazza Martiri c’è invece ‘Magic Globe’: una sfera natalizia gigante entrando nella quale si può provare una sensazione unica, a prova di selfie e di foto ricordo omaggiata da Carpi Lab (nelle seguenti giornate: sabato 14 e domenica 15 dicembre, sabato 21 e domenica 22 dicembre; martedì 24 dicembre).

Il 14 e 15 dicembre, in corso Roma si terrà il mercatino dell’artigianato ‘Ultramarket’ in una edizione Christmas Gift mentre il 22 dicembre, dalle 17 alle 19, il ‘Faith gopel Choir’ animerà le vie del centro, inoltre puro divertimento in piazzale Re Astolfo con la Pista su ghiaccio. Centro storico ma non solo: sabato 21 dicembre, dalle 16, festa e sorprese in tema natalizio in via Cuneo e piazzale Gorizia, promossi dall’associazione Notte Fluo.

Se il Natale è ‘tradizione’, la ‘sperimentazione’ arriva con il Capodanno che quest’anno sarà ‘3D’ ossia ‘diffuso, differente e differenziato’. Dunque, non più un unico grande evento/concerto in piazza, ma una grande festa diffusa tra centro storico, quartieri e frazioni e via libera alla riscoperta degli istituti culturali cittadini da rileggere da una nuova prospettiva.

Tante e varie, infatti, le iniziative del cartellone ‘Cosa fai il 31?’: mongolfiere, teatro, performance, spettacoli, installazioni, musica, dal centro storico alle frazioni, passando per cinema e quartieri, con un programma per tutti i gusti e tutte le età. Tre gli istituti coinvolti, il Teatro, il Castello dei Ragazzi e Palazzo Pio.

In particolare, il Palazzo tornerà a essere vissuto come al tempo del principe Alberto Pio: una corte rinascimentale in cui si tenevano feste e banchetti. Dalle 21.30 ogni sala potrà essere fruita in modo libero e gratuito dal pubblico, e verrà animata da forme di intrattenimento differente. Dai selfie nella Sala dell’amore, ai danzatori volanti, dai musici alle degustazioni, mentre nei corridoi maghi e giocolieri interagiranno col pubblico.

In teatro si terrà lo spettacolo, già esaurito, degli Oblivion, mentre in Sala Cervi, dalle 21.30, i bambini e le loro famiglie potranno assistere a ‘L’Omino dei sogni’ performance di marionette e musica dal vivo a cura ‘de Il cerchio tondo’.

A inaugurare la serata, in centro storico, dalle 21, sarà una parata di ‘Mongolfiere Giganti’ piene di luci, colori e musica che inviterà i presenti a salire le scale del castello: come ‘evento eccezionale’, per salutare il nuovo anno da una prospettiva assai insolita, riapre il terrazzino affacciato sulla piazza, sotto alla Torre dell’Orologio, fruibile dalla cittadinanza.

I cinema Corso, Eden e Space City proietteranno film adatti alle famiglie, mentre i circoli Arci e Ancescao proporranno spettacoli adatti a tutte le età nei loro spazi (‘Capodanno con Le cotiche’ al Circolo Bruno Mora, ‘A tutto Liscio’ al Graziosi, ‘Capodanno senza freni’ al Mattatoio, ‘Il veglione dello swing’ al Cabassi, ‘La Fontana in Festa’ al Circolo La Fontana).

Alle 23.30 tutti in piazza Martiri per assistere al countdown che verrà proiettato con un gioco di luci sul castello. A portare la musica in centro ci penseranno invece Nonno Pep e Bar Dorando con dj set fino alle 2 del mattino.