Ceramica, scultura e percorsi di cucito

Il programma di attività in vista dell’anno accademico 2025-2026 propone un ricco calendario di laboratori creativi e iniziative dedicate al benessere e alla salute. Per chi ama l’arte, l’Atelier del Giovedì guida passo dopo passo nello studio del disegno e delle tecniche pittoriche, dal chiaroscuro alla pittura a olio, mentre i corsi di Ceramica e Scultura offrono l’opportunità di modellare la creta. Non mancano i percorsi di Cucito creativo per realizzare capi e accessori e un laboratorio speciale per Preparare il Natale con tecniche di decoupage.

Venendo al benessere, le Passeggiate della salute permettono di scoprire il territorio camminando in gruppo, mentre con ‘Allena… menti’ si mantiene attiva la memoria attraverso giochi ed enigmi. Completano il programma la ‘Passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee’, gli incontri di Riflessologia per imparare tecniche di automassaggio, un appuntamento di Armocromia per valorizzare i propri colori naturali e due incontri dedicati al Mondo dei Cristalli.