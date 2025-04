Concessionaria Bonacini da tre generazioni

La passione per le quattro ruote è di famiglia e coinvolge tre generazioni: Ello Bonacini, il fondatore, la figlia Aldina, e ora anche i nipoti Veronica, tra un esame universitario e l’altro, e Jacopo, con gli stage estivi. La concessionaria ‘F.lli Bonacini’ Spa, titolare dei marchi Fiat, Lancia, Fiat Professional, Abarth Citroen Professional, Leapmotor, Evo del gruppo DR, è nata negli anni Ottanta a Reggio Emilia, fondata da Ello Bonacini, ed è frutto della trasformazione dell’azienda di famiglia, che già dagli anni Sessanta operava nel mercato dell’auto.

Attualmente è presente su tre sedi: a Bagno di Reggio Emilia, a Reggio Emilia, e dal 2018 anche a Carpi con una sede di 2500 mq in via Carlo Marx 86.

"Siamo molto contenti di avere aperto a Carpi – afferma Aldina Bonacini, con cui lavora anche il marito Taddeo Cattini –. Al tempo volevamo espanderci su altre province, avendo già due sedi su Reggio Emilia.

Quando la Fiat ci ha proposto Carpi, che in quel momento era ‘scoperta’, abbiamo subito accettato con piacere.

Siamo orgogliosi di essere stati i fautori del ritorno della Fiat nella città dei Pio, e poi mio padre Ello ha un caro legame con questa città: sua nonna era carpigiana!".

"Abbiamo individuato la sede (in via Carlo Marx) e l’abbiamo proprio creata come desideravamo, trasformando l’immobile precedentemente utilizzato da un istituto di credito, aprendo un grande showroom il più luminoso possibile e predisponendo anche l’officina autorizzata. Quello che infatti garantiamo ai clienti è una presenza a 360 gradi, dalla vendita, all’assistenza, ai ricambi".

La concessionaria di Carpi da fine marzo è diventata particolarmente ‘colorata’, con la presentazione della nuova Fiat Grande Panda: "Sta riscuotendo davvero molto successo – racconta Aldina – stiamo organizzando tanti test drive e quasi ogni giorno abbiamo una vendita: tra circa un mese inizieranno le consegne".

L’"Auto ufficiale della Felicità", come è stata battezzata, segna, il ritorno dopo venti anni del marchio nel segmento B (quello della Grande Punto), dove Fiat è stata leader per decenni, portando ‘sulle spalle’ peso (e l’onore) di un nome altisonante: Panda, che negli anni Ottanta ha ri-motorizzato gli italiani. "Una vettura estremamente gioiosa e simpatica come layout, disponibile per adesso in due motorizzazioni, ibrida benzina e total elettrica, con tre allestimenti, con cambio automatico di serie.

È dotata di tantissimi accorgimenti friendly, comodi e pratici oltre che di tutti i necessari standard di sicurezza. Ed è anche molto apprezzata l’attenzione alla sostenibilità grazie all’uso di materiali innovativi nella sua produzione, come piace tanto il cruscotto che ricorda la pista di prova del Lingotto.

E poi i colori: in qualità di ‘Auto Ufficiale della Felicità’, è proposta in tinte che richiamano gli elementi naturali tipicamente italiani, il calore del sole, l’azzurro del mare, la freschezza dell’acqua, la solidità della terra, accanto ai classici bianco, rosso e nero".

Chi sono gli acquirenti? "Come stiamo constatando in concessionaria, il target di automobilista cui si rivolge la nuova Fiat, è molto trasversale ed eterogeno.

Possono essere le famiglie ma anche i giovani perché è una macchina molto avveniristica con tante dotazioni nuove, anche se stringe l’occhio al passato per questa iconicità di stile. Una macchina da città, da viaggio e anche da vacanza perché ha uno spazio ampio e modulabile, con i seggiolini che si piegano e consentono di caricare veramente tante cose!".

Maria Silvia Cabri