Corso Roma: il Villaggio di Babbo Natale e le storiche attività locali

È il ‘Villaggio di Babbo Natale’ che segna simbolicamente la porta di ingresso a Corso Roma addobbato e illuminato per il suo primo vero e proprio Natale dopo gli interventi di riqualificazione e pedonalizzazione.

Poco distante dalla casetta con le renne e gli alberi illuminati, ad attirare i più piccoli (e non solo), c’è una delle ‘chicche’ del corso, la libreria per bambini e ragazzi ‘Radice-Labirinto’, aperta nel 2013 dai coniugi Dario Pignatti e Alessia Napolitano. "Abbiamo entrambi frequentato a Bologna l’Accademia Drosselmeier, per avere una formazione specifica nella letteratura per l’infanzia – racconta Dario –. Il nome è tratto da ‘La foresta radice-labirinto’ di Italo Calvino e bene esprime la nostra libreria: un luogo nel quale dialogare intorno ai libri e dove ascoltare l’incanto di una voce che narra una fiaba; dove intrecciare relazioni, scambiarsi pensieri, riscoprire le storie e in cui ravvivare la fiamma dell’immaginazione. Alessia avrebbe voluto aprire una libreria in una foresta, ma poiché non era realizzabile, ha fatto crescere una foresta nella libreria", prosegue Dario mostrando le piante interne di potos e ficus.

Un Corso Roma molto ‘al femminile’ e custode di passioni che si tramandano: la passione principale, per Susi Berni, titolare di ‘Gopita’, è quella per la moda, tra abbigliamento e accessori. "Un amore che è da trenta anni il mio lavoro e del quale sono ancora molto innamorata", afferma dalla sua ‘bottega’, come lei stessa ama definirla, dove svettano gli abbinamenti per brillare in vista delle feste. Le clienti entrano, il clima è sempre amichevole, e tra abiti e chiacchiere, Susi diventa la spontanea e fidata ‘personal shopper’ che consiglia, anche al telefono, la mise giusta per la serata o l’appuntamento di lavoro, dalla collana alla scarpa.

Terza generazionale al femminile con in comune il gusto per il bello da vivere, è quella de ‘La Casalinga’, negozio di articoli per la casa dove la ricerca dei prodotti è un viaggio alla scoperta di storie e di artigiani. "Quasi 40 anni fa la nonna Cristina Berni e sua figlia Daniela (mia mamma) hanno rilevato l’attività già esistente, mantenendone il nome, e poi è subentrata anche la zia Paola – racconta la nipote Valentina Martino, in negozio dal 2019 –. E’ un mondo in continua e rapida evoluzione: offriamo una varietà di oggetti per la casa di primissima qualità delle maggiori marche, sempre con la ricerca del particolare, del diverso, dell’esclusivo". Accanto alla vendita c’è il servizio di consulenze personalizzate direttamente a casa dei clienti, "per accompagnarli a rivelare l’anima della propria abitazione".

Il sorriso della titolare Raffaella Prandi accoglie i clienti del bar ‘Kiss and Coffee’: con lei la figlia Lucrezia Kassandra e nei fine settimana anche Federica Rossetto. "Ho riaperto a maggio dopo una chiusura di un anno e mezzo causa il cantiere – spiega Raffaella –. Un periodo molto duro, ho dovuto contingentare i costi, così adesso mia figlia mi dà una mano ma spero che presto possa proseguire la sua strada, è laureata in Criminologia. I clienti fedeli mi hanno ‘aspettata’ e la loro presenza è una grande gioia per me. Siamo in una posizione ottimale, in angolo tra la zona pedonalizzata, con due dehors e al tempo stesso un parcheggio adiacente: da parte nostra ci mettiamo tutto l’impegno, perché ci crediamo moltissimo".

Proprio di fronte al bar si trova una vera e propria istituzione: ‘La Vecchia Carpi’, negozio storico con merceria, biancheria intima, abbigliamento. Anche qui si susseguono tre generazioni: nel 1952 Mario Taschini e la moglie Rosina hanno aperto ‘La Nuova Carpi’ in via Berengario, con la giovane figlia Clara Taschini. Nel 1968 il negozio si è spostato in corso Roma divenendo ‘La Vecchia Carpi’ e rifornendo di grembiulini da scuola intere generazioni di carpigiani. Da 30 anni, accanto alla mamma Clara c’è anche la figlia Alessandra Amadei. "Signorina, noi siamo stati i primi a Carpi, insieme ad Anceschi, a introdurre il prezzo fisso in un tempo in cui vigeva la contrattazione e il ‘segnare’ sul libro dei pagamenti", ricorda la signora Clara, sempre perfetta nella sua eleganza, mentre le clienti entrano, sicure che da loro troveranno quello che cercano.

Ha radici ancora più antiche il negozio di Bruno Galliani: fondato dal nonno nel 1919 come vendita di biciclette, poi è subentrato il papà Walter che ha aggiunto anche gli articoli sportivi, che oggi caratterizzano con l’abbigliamento, tecnico e non, il negozio di cui Bruno è titolare dal 1973 e che vede dietro il bancone anche la figlia Simona.