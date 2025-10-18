Dal bar Dorando alla trattoria, il gusto in piazza

È nata da poco, ma la Trattoria Contemporanea ha già conquistato la curiosità e l’interesse di tanti carpigiani. Inaugurato nei primi giorni di giugno, il locale rappresenta la nuova avventura gastronomica dei fratelli Mimma e Felice Flagiello, volti noti da più di trent’anni nella ristorazione cittadina. La recente apertura del ristorante, che si affaccia sulla cornice di piazza Martiri, si intreccia strettamente con il bar Dorando, storico punto di riferimento del centro di Carpi preso in gestione proprio da Mimma e Felice a partire dalla fine di ottobre del 2022. "Trattoria Contemporanea – racconta la titolare – nasce come evoluzione naturale di Dorando Caffè e Cucina: uno spazio pensato accanto al bar per offrire un’esperienza gastronomica più completa in un ambiente caldo e familiare". Il locale, aperto tutti i giorni a pranzo e cena ad eccezione del martedì sera, dispone di una trentina di coperti all’interno e altrettanti nel dehors esterno che, riscaldato e fruibile anche d’inverno, permette ai clienti di cenare affacciati sulla piazza. Il menù, che propone una cucina tradizionale, viene aggiornato periodicamente per valorizzare i prodotti freschi e la stagionalità degli ingredienti. "Tra i piatti più richiesti – spiega la titolare – figurano sicuramente i tortellini in brodo e crema di parmigiano, e le intramontabili tagliatelle al ragù; inoltre, hanno avuto un successo sorprendente i fusilli di grano saraceno al ragù vegano. La pasta che serviamo viene prodotta esclusivamente da noi. Tra i secondi, invece, sono sempre molto apprezzati il filetto di manzo ai ferri e la tagliata con pomodorini, rucola e scaglie di parmigiano. Inoltre, abbiamo sempre a disposizione anche alcune specialità di mare".

La carta dei vini conta una cinquantina di etichette, selezionate tra produttori locali e nazionali, in linea con la filosofia del locale: valorizzare la qualità e le tradizioni del territorio. Negli ultimi mesi, l’intimità della sala interna è stata il teatro ideale per accogliere, con cadenza pressoché settimanale, cene a tema e serate di degustazione. "In questo periodo – prosegue Mimma – stiamo organizzando diversi appuntamenti; si tratta di serate a tema, aperte a tutti, con vini o birre abbinati a un menù selezionato. L’appuntamento di venerdì scorso è stato dedicato al Trento Doc, con la titolare di una nota cantina trentina presente a raccontare i suoi vini e gli abbinamenti". Ieri sera, è stata la volta della serata napoletana a tavola, dedicata alla cucina e alla musica partenopea. "Siamo napoletani – racconta la titolare – e anche se viviamo qui da più di quarant’anni, siamo molto orgogliosi delle nostre origini. È una parte importante di noi. Abbiamo ospitato una serata con musica dal vivo con mandolino e chitarra, un repertorio di classiche canzoni napoletane e un menù interamente dedicato alla tradizione campana, accompagnato da una selezione di vini regionali.

Venerdì prossimo, abbiamo in programma una serata dedicata al luppolo e alla degustazione di birre artigianali". Nonostante i pochi mesi di attività, la città ha risposto positivamente all’apertura del locale. "Tanti clienti ci conoscevano già – aggiunge Mimma – o erano affezionati al Bar. Tanti altri hanno iniziato a venire abitualmente in questi mesi". Alla domanda su quali siano stati finora i complimenti più preziosi ricevuti dai clienti, la titolare risponde scherzosamente. "Fa sempre piacere leggere recensioni positive – conclude Mimma, sorridendo –, ma fare complimenti è facile: la vera soddisfazione arriva quando vediamo i clienti tornare. Il riconoscimento più grande per noi è sapere che qui si sentono a casa e si affezionano alla nostra cucina".