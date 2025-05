’Fem Penelopè’, cura del corpo a 360 gradi

L’idea innovativa è la presenza di oltre dieci professionisti in un solo salone, che sono al completo servizio del cliente per la cura del corpo a 360 gradi nell’ottica di salute e benessere.

E’ un po’ questa la filosofia che sta alla base di "Fem Penelopè", il primo centro in Emilia Romagna a racchiudere in un servizio unico parrucchieri, tattoo, piercing, trattamenti estetici, microblanding e mediatore per trapianti di capelli.

L’idea è dell’eclettico Francesco Russo, hair stylist carpigiano con oltre 20 anni di esperienza e cantautore (col nome d’arte di "Frenkrusso") che nei mesi scorsi ha pubblicato il suo primo album.

Dopo aver trasferito lo storico salone Fem da via Ugo da Carpi a via Lenin (al civico 48G), ora è nato "Fem Penelopè" per fornire un servizio unico in cui ha coinvolto tanti altri professionisti al top nel proprio settore.

Al fianco di Russo, che cura il look tanti calciatori di Serie A, c’è l’altra hair stylist Jessica Passetti che vanta numerose collaborazioni per i video con Luciano Ligabue e il rapper Salmo.

Gli altri professionisti sono Kokeshi Kuroneko, tattoo artist e piercer da 30mila follower sui social che opera fra Milano, Guastalla e Vignola, i tatuatori Antimo e Cristina Gervasio, Gabyria, Enrico Salmistraro (specializzato nei tatuaggi neri) e Koma Emi, poi Dea Boginya Koleva per il microblanding (una tecnica di tatuaggio cosmetico), Amalia Cappa (extension, laser, sopracciglia e labbra) e Kiran Birol, mediatore di trapianti con la Turchia che accompagna il cliente in tutto il percorso.

"E’ una nuova concezione del salone – spiega Russo – siamo un team di oltre una decina di professionisti, una squadra a tutti gli effetti, ognuno con le sue competenze, che si muove nella stessa direzione per la cura del cliente.

Penso che l’attività di parrucchiere in città – spiega ancora – sia arrivata a un bivio e abbiamo voluto anticipare i tempi creando qualcosa di assolutamente inedito.

Chi ci sceglie sa di trovare professionisti con lunga esperienza, ognuno dedicato al 100 per cento al cliente, in un ambiente di grande relax e qualità".

Forte l’impatto anche sui social, mentre la comodità dell’accesso ai servizi è garantita sia dal confort dei moderni locali del nuovo salone con ampio parcheggio, nella zona fra lo stadio e la tangenziale, sia dall’accessibilità veloce della prenotazione con un click sfruttando l’app Fresha, con cui scegliere data, orario e tipo servizio.