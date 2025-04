Filippo, l’inventore dei giochi da tavolo: "Universo sconfinato di fantasia e passione"

Architetto affermato per vocazione e professione, e ‘game designer’ per passione. Il carpigiano Filippo Landini, 55 anni, titolare dal 2013 dello studio di progettazione ‘Azero’, si conferma un abile e fantasioso inventore di giochi da tavolo. È stato infatti scelto dalla famosa casa editrice tedesca ‘Ravensburger’ che ha prodotto e messo sul mercato ‘Gloomies’, gioco di strategia per famiglie, adulti e bambini, da lui ideato. Una grande soddisfazione che si aggiunge ai traguardi già raggiunti e lo proietta sempre più da protagonista nel mondo dei gamedesign. Filippo non nasconde la sua gioia, ma con una "doverosa" premessa: "Vi assicuro che amo sempre e ancora molto fare l’architetto!".

Architetto, la blasonata ‘Ravensburger’ ha scelto un suo gioco: che effetto fa?

"Molto emozionante! Tutto è nato dalla mia partecipazione al premio ‘Archimede 2023’, uno tra i più importanti riconoscimenti internazionale per giochi inediti di società, organizzato dalla ditta studiogiochi a Venezia. Ho presentato ‘Garden Time’: era la seconda volta che gareggiavo e ammetto che ho un po’ ha coltivato il sogno della seconda vincita consecutiva dopo il successo del 2021con ‘Overbooking’ (che ha ricevuto anche il premio ‘Cartamundi’ per il migliore gioco di carte, ndr): sono arrivato secondo solo per due voti di differenza".

Ma ha comunque conquistato il posto d’onore…

"E ne sono felicissimo! C’erano 248 prototipi in gara, di questi 24 sono arrivati in finale. Già questa è stata una vittoria per me. E poi… la grande sorpresa e soddisfazione quando sono iniziate ad arrivarmi le richieste da parte di più case editrici, tra cui la famosissima ‘Ravensburger’, azienda leader in Europa per giocattoli e giochi da tavolo, e nella produzione di puzzle. Chi è che non ricorda fin da bambino il famoso triangolino azzurro sulle scatole dei giochi?".

Come si è sviluppata la collaborazione?

"A settembre 2023 abbiamo iniziato a lavorare insieme: loro hanno ri-tematizzato il mio gioco, passando dall’orto di ‘Garden Time’ al pianeta lunare di ‘Gloomies’, ma le meccaniche e il sistema di gioco è lo stesso, quello inventato da me. Si sviluppa in due fasi: prima si seminano fiori sulla plancia comune e poi si raccolgono ottenendo punti per poi vincere attraverso varie combinazioni, ma ovviamente tutto può cambiare al momento della raccolta. Una sorta di metafora della vita, ovvero raccogli ciò che semini ma non sempre quel che ti ritrovi tra le mani è ciò che ti aspettavi".

È reduce dalla maratona al ‘PLAY: Festival del Gioco’, di Bologna. Quante partite ha fatto?

"Ammetto che la formula ‘gioca con l’autore’ è piaciuta molto! Quante partite ho fatto? Tante! È stato davvero molto apprezzato, e poi che l’edizione italiana di ‘Gloomies’ è uscita dieci giorni dopo la fiera e abbiamo usato solo la versione in tedesco con due tavoli a disposizioni in due giorni. Nella classifica dei giochi ‘più amati’ dal pubblico, contest inserito per la prima volta quest’anno, il mio è arrivato quarto tra svariate centinaia di proposte".

Questa passione come è nata? "Da ragazzo sceglievo i giochi di società più complessi e particolari. In Italia la cultura del gioco da tavolo è poco diffusa, salvo due o tre che tutti conoscono, ma è un universo sconfinato, ogni anno escono almeno 2000 nuove proposte. Diventato papà ho riscoperto con i miei figli il piacere di questa tradizione di giochi in famiglia, lo stare uniti intorno a un tavolo".

E l’ha coltivata…

"Nella mia zona c’è un ottimo gruppo di giocatori e autori ai quali debbo molto della mia esperienza e capacità, tra cui Carlo A. Rossi, matematico carpigiano che mi ha ‘anticipato’ nella carriera e nel premio ‘Archimede’ vinto. Quando si inventa un gioco di deve ‘play-testare’ per apportarvi le modifiche necessarie: da nove anni sono in questo gruppo che ancora frequento e da sette anni ho iniziato, per divertimento, a creare giochi miei, aggiungendo alla parte progettuale quella creativa".

Ha influito la sua professione di architetto?

"La maggior parte dei ‘game designer’ sono matematici o ingegneri, con una buona dimestichezza con i numeri. Io ho unito alla parte dei calcoli quella creativa propria del mio essere architetto".

Mestiere che continua a svolgere…

"Assolutamente sì! Non solo amo il mio lavoro, ma credo di essere molto più bravo come architetto che come autore di giochi! Diciamo che unisco la mia vocazione a quello che è un hobby: all’inizio di ogni giornata, mentre sotto la doccia metto in fila gli impegni, passo dal dettaglio di una scala alla constatazione che ci sono troppe carte nel mazzo (ride, ndr). Dal plastico di una ristrutturazione mi immergo nella realizzazione concreta dei prototipi dei giochi".

Altri progetti in vista?

"Ho almeno 4/5 giochi già nella testa: due sono in visione a delle case editrici, uno concorre per il premio ‘Archimede 2025’, e ad un altro sto ancora lavorando".

Infine…gioca ancora con i suoi figli?

"Magari! Adesso hanno 20 e 16 anni e sono ‘spariti’, non posso neanche più farmi dare una mano da loro per testare un prototipo! Sono necessarie tantissime prove, e ogni volta c’è qualcosa da cambiare prima di arrivare alla versione finale. Per fortuna, ogni tanto, mia moglie Barbara si lascia convincere a fare una partita…".