Forno De Caroli, (mae)stria da mezzo secolo

La De.C.O. rilasciata il 21 giugno alla presenza del sindaco Righi è soltanto l’ultimo di una lunga serie di riconoscimenti che il forno De Caroli ha ottenuto in 53 anni di storia. Con l’attribuzione della Denominazione comunale di origine che identifica i prodotti agroalimentari legati alla storia, alle tradizioni e alla cultura della città, la stria carpigiana entra nell’elenco dei prodotti locali tutelati che comprende già il tortello dolce ripieno, la mostarda fina, il cotechino crudo e il bensone. La ricetta certificata dal disciplinare prevede l’utilizzo di farina 0, acqua, strutto, sale e lievito naturale. Il resto sta alla maestria del fornaio.

"La storia di questo alimento – spiega Giulio De Caroli, titolare del forno – è particolare: quando anticamente si preparava il pane in casa, si riscaldava il forno che c’era nell’aia e solitamente – dal momento che tutte le famiglie della corte facevano il pane insieme – si festeggiava. Quando le persone si radunavano c’era l’abitudine di prendere un pezzo sottile di pasta ‘sacrificale’ e gettarla nel forno per capire se la temperatura fosse adatta. Quel pezzettino di pasta veniva chiamato ‘il pane della strega’ e solitamente veniva distribuito ai bambini. Originariamente non era un’esclusiva del nostro territorio, ma in seguito ha preso piede qui a Carpi, dove è stata migliorata fino a divenire quel prodotto eccellente che adesso è riconosciuto in modo ufficiale".

Come racconta De Caroli, che nel 1972 ha rilevato il forno – già attivo dai primi del Novecento –, nel corso del tempo il panorama e la clientela si sono evoluti notevolmente.

"Negli anni Settanta – prosegue il Fornaio – rifornivamo i piccoli negozi di quartiere. Poi la domanda è cambiata quando si sono diffusi i primi supermercati, che hanno progressivamente soppiantato gli esercizi più piccoli; in seguito i supermercati sono diventati ipermercati e hanno smesso di acquistare il pane dai fornai per produrlo o cuocerlo nei propri forni interni. È vero, anche la grande distribuzione ci richiede ancora un po’ di pane fresco e locale, tuttavia negli anni, abbiamo scelto di diversificarci: da semplice negozio di pane ci siamo trasformati prima in alimentari, poi in salumeria, quindi in gastronomia e pasticceria. Abbracciando più settori siamo riusciti a mantenere viva l’attività. Oggi, come forno, riforniamo soprattutto i bar".

Quella che negli anni ha caratterizzato il lavoro di De Caroli è una filosofia precisa.

"Per me – prosegue De Caroli – il lavoro è sempre stato una vocazione. I miei genitori mi avevano mandato prima al collegio San Carlo di Modena, poi in seminario. Ma quella non era la mia strada: ho sempre desiderato lavorare e aprire un’attività tutta mia. Così, appena se n’è presentata l’occasione, mi sono rimboccato le maniche e ho iniziato. Una notte, da ragazzino, sognai che un giorno avrei avuto diversi panifici e persino una Maserati. Alla fine è andata meglio del previsto: ho gestito quattro forni. Oggi, dopo una lunga carriera, mi sono quasi ritirato e mi occupo soprattutto della contabilità del forno".

Se gli ultimi due premi ottenuti dal forno sono stati la De.C.O. rilasciata a giugno e il premio La Bonissima, vinto nel 2023, i primi successi risalgono a una cinquantina di anni fa.

"Il primo premio che vinsi – ricorda De Caroli – mi fu consegnato a Bologna un paio d’anni dopo l’apertura del forno. Un altro, a me particolarmente caro, arrivò in seguito al terremoto che colpì il Friuli nel 1976. Avevo fatto il militare proprio lì e vi avevo ancora tanti amici.

Quando seppi che mancava il pane, partii per Udine: lo caricai di notte e chiamai un amico e giornalista del Resto del Carlino di Bologna che fece da tramite con un ministro a Roma, che a sua volta mi mise in contatto con il comando operativo nella Prefettura di Udine. Mi dissero ’Qua ci sono molti morti’. Risposi che io volevo pensare ai vivi. Due anni dopo, il Vescovo di Udine venne in Duomo, qui a Carpi, per consegnarmi un attestato per quell’iniziativa. Negli anni i riconoscimenti sono stati tanti, ma l’aspetto di cui vado più orgoglioso – e il riconoscimento più prezioso al mio lavoro – è il fatto di non averli mai cercati".