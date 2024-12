Galleria 55: il nuovo cuore pulsante della movida carpigiana

di Jacopo Gozzi

A soltanto un anno e mezzo dall’apertura, Galleria 55 è già un punto di riferimento stabile per la movida carpigiana. Aperto nel giugno 2023 e inaugurato ufficialmente a settembre dello stesso anno, il locale nasce grazie all’intraprendenza del giovane Alessandro Scardovi Casadio, oggi 22enne, e al supporto del padre Lorenzo, tristemente mancato il 6 giugno di quest’anno.

‘Lollo’, molto amato e conosciuto in città e nella Bassa, era stato protagonista del successo di locali storici come Planet, Tatanka, Villa Freto, OltreCafè e Romeo. "Già da diversi anni – racconta il titolare Alessandro – avevamo notato un locale con grande potenziale in Corso Pio. La posizione ci aveva subito colpiti: è in pieno centro a Carpi e, trovandosi in Galleria, è ben protetto sia dal caldo estivo che dal freddo o dalle intemperie. Appena si è presentata l’occasione, non ce la siamo lasciata sfuggire e abbiamo aperto".

Così Alessandro e Lorenzo prendono in mano il locale, avviano una serie di interventi per rinnovarlo e danno vita a un lounge bar che propone aperitivi, tapas e punta, soprattutto, sul dopocena con dj set, musica e cocktail, con un mix di sapori tradizionali e innovativi: il locale, infatti, propone la sua esclusiva Drink List 55, un menù che spazia dalle rivisitazioni dei classici a creazioni originali. Particolare attenzione viene riservata anche ai vini, alle birre e ai gin, con una selezione di etichette nazionali e internazionali adatte a ogni palato.

"La filosofia di Galleria 55 – prosegue il titolare – si basa sull’attenzione ai dettagli, al cliente e alla qualità dei prodotti. Dai drink classici alle nostre specialità esclusive, come cocktail preparati con succhi di frutta freschi e spremute, fino alle proposte culinarie, il nostro obiettivo è dare vita a un’esperienza che permetta a tutti di trovare la propria dimensione".

La risposta dei clienti non si è fatta attendere: il locale, apprezzato in modo trasversale da diverse generazioni, si riempie rapidamente. "La nostra più grande soddisfazione – sottolinea Alessandro – è vedere come Galleria 55 riesca a coinvolgere contemporaneamente persone di fasce d’età differenti: dai giovani tra i 20 e i 30 anni, che arrivano soprattutto per il dopocena, alle persone della generazione di mio padre, gli over 50, che prediligono generalmente il momento dell’aperitivo. Riuscire a soddisfare gusti così variegati è per noi motivo di grande orgoglio".

Nonostante Galleria 55 conti solo una trentina di coperti, il locale garantisce anche la possibilità di consumare d’asporto e socializzare nello spazio della Galleria. "I clienti – aggiunge Alessandro – ci scelgono perché sanno di trovare un ambiente sempre vivo e attento a tutte le loro necessità: molti tornano più volte nel corso della settimana. Specialmente nei momenti di massima affluenza durante i fine settimana, capita di vedere anche 150 persone che si radunano nei pressi di Galleria 55".

In vista delle feste natalizie, il locale, che attualmente è aperto tutte le sere dal mercoledì alla domenica, terrà aperto anche di lunedì e martedì. "L’evento clou di dicembre – conclude Alessandro – sarà il brindisi della vigilia di Natale, dopo il cenone. Anche l’anno scorso è stato un momento speciale, con tanti ragazzi che si sono ritrovati qui per salutarsi e scambiarsi gli auguri".