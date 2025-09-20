I capolavori dipinti prendono vita in 3D

Toccare e osservare da vicino le tele è un’esperienza sensoriale ben nota ai collezionisti d’arte: permette di percepire la texture della superficie pittorica, sentire la consistenza e la rugosità dei colori, creando così un rapporto sensoriale e intimo con l’opera d’arte. Chi non vorrebbe infatti passare le dita sulle pennellate della ‘Notte stellata’ di Van Gogh e sentirne la matericità, così come il pittore l’aveva immaginata? O ancora, seguire i rilievi del volto enigmatico della Gioconda, come se fosse appena stato dipinto? Perché a distinguere un quadro da una stampa è proprio la matericità. È questa la filosofia che ha ispirato il carpigiano Francesco Po, 32 anni, laurea in Economia e Marketing, co-founder di ‘Materico’, start up art-tech e ‘spin-off’ di Apvd, l’azienda di comunicazione del padre Alcide Po, in cui è entrato a lavorare anche Francesco. "‘Materico’ è nata dalla volontà del nostro team Apvd di ‘democratizzare’ l’arte, e far rivivere nelle case i grandi capolavori così come i pittori li hanno realizzati, nonché di diffondere la cultura dell’arte pittorica, un quadro alla volta, attraverso un’esperienza autentica e coinvolgente – spiega Francesco Po –. Volevamo offrire qualcosa di completamente diverso dalle solite stampe su tela dei grandi magazzini, spesso sbiadite e prive di profondità. Il nostro obiettivo è restituire la matericità reale delle opere d’arte, valorizzando le pennellate in rilievo come nell’originale, per far vivere l’arte non solo con gli occhi, ma anche con il tatto, rendendola accessibile e viva per tutti. Così – aggiunge – partendo dalla nostra lunga esperienza nelle tecnologie di stampa professionale, abbiamo sviluppato un prodotto unico, capace di emozionare e avvicinare l’arte alle persone in modo innovativo". E il pubblico ha risposto con grande entusiasmo: "Molti clienti ci hanno detto che dal vivo ‘Materico’ è ancora più coinvolgente e sorprendente rispetto alle immagini o ai video che condividiamo online. La qualità artigianale e la profondità delle opere sono percepite come qualcosa di davvero speciale, tanto che numerosi clienti tornano a scegliere ‘Materico’, spesso per regalare a persone care un’esperienza artistica unica".

Per restituire le pennellate e la texture originali con una resa tridimensionale coerente, ‘Materico’ utilizza una tecnica innovativa frutto di anni di ricerca: ‘Effetto Materico 2.5D’, questo il nome dell’innovazione, che prevede una lavorazione digitale e una stampa stratificata con inchiostri speciali, per ottenere le pennellate e la profondità tipiche di un vero quadro. Il progetto del team della Apvd risponde anche a un desiderio di sostenibilità: le opere sono infatti realizzate su supporti rigidi, con materiali certificati Greenguard Gold, sicuri anche in ambienti scolastici e sanitari. Nonché con l’obiettivo di dare una ‘nuova vita’ alla stampa professionale: "Volevamo rinnovare e valorizzare un settore in cui vantiamo quasi 40 anni di esperienza: la stampa professionale. Abbiamo abbandonato la produzione in serie, spesso fonte di sprechi, per adottare un modello sostenibile e responsabile, producendo ogni opera solo dopo aver ricevuto l’ordine sul nostro e-commerce. ‘Materico’ sta inoltre completando l’installazione di un impianto fotovoltaico per diventare autosufficiente dal punto di vista energetico entro il 2026.

"Considerando che ogni quadro viene realizzato su richiesta, singolarmente e già pronto per essere appeso, siamo rimasti sorpresi dall’interesse ricevuto. Abbiamo superato le mille ordinazioni e le opere, oltre che in Italia, ci vengono commissionate anche da Francia, Germania e Irlanda", spiega Francesco. Attualmente, il catalogo online conta oltre 500 opere: dai grandi maestri come Van Gogh, Caravaggio, Klimt, Monet, Leonardo, fino alle reinterpretazioni contemporanee e creazioni originali curate dal team artistico interno. Il più amato e richiesto? "Sicuramente Van Gogh, la cui pennellata si presta perfettamente a una resa materica e alla conseguente esperienza tattile, consentendo così di vivere l’opera con tutti i sensi".

