I fumetti ’spaziali’ di Melegari, talento innato

Quella per il disegno è una passione che ha fin da quando era piccolo: "Il primo disegno ‘bello’ l’ho fatto a quattro anni, ma già prima ne avevo realizzati tantissimi!". Gabriele Melegari, carpigiano di 29 anni, è docente di Arte e Immagine all’istituto Sacro Cuore di Carpi ed è un fumettista.

Un talento, il suo, riconosciuto in quello che può considerarsi il ‘tempio’ per eccellenza del fumetto, ossia la Francia.

A fine maggio, infatti, il suo primo libro ‘Au-delà de Neptune’ (‘Oltre Nettuno’, ndr), edito dalla storica Steinkis, nella collezione Aux Confins, è uscito in tutte le librerie e negli store online. Rigorosamente in francese.

"Sono letteralmente cresciuto circondato da fumetti e disegni: mamma amava e leggeva ‘Topolino’, papà adorava i fumetti francesi e Tex Willer.

Con i miei fratelli ci dedicavamo a giochi di fantasia e disegnavamo anche. Così è nata la mia passione: disegnavo animali, mostri, forme della natura".

Un talento che si è concretizzato e affinato quando nel 2018 Gabriele si è iscritto all’Accademia di Belle Arti di Bologna, corso magistrale di ‘Linguaggi del Fumetto’.

"Ho voluto perfezionare il mio tratto e conoscere a fondo il linguaggio del fumetto, che ha una forza straordinaria, potente ed essenziale al tempo stesso. Inoltre, è sempre sfidante, perché richiede da un lato la capacità di disegnare e, dall’altro, sapere raccontare storie. Devi essere come un regista, capace di dar vita alle giuste inquadrature, al ritmo tra le vignette, inventando un mondo coerente, immersivo, in cui il lettore può sprofondare, perdersi e ritrovarsi". Melegari definisce il suo fumetto ‘contemplativo’: ci sono più immagini che testo, è onirico, invita alla riflessione.

C’è poca azione ma molti ‘vuoti’ che "sono le ‘spinte’ alla contemplazione, ed egualmente conducono il lettore in un viaggio, ma più interiore.

La vera sfida, oltre a non essere noiosi (ride, ndr), è quella di riuscire a divertirsi nel fare tutto questo. Ogni volta che lavoro a un’idea, mi domando: ‘Io leggerei quel che sto creando?’ Se la risposta è positiva, allora significa che il fumetto funziona".

Ma chi è il protagonista del suo libro composto da 150 tavole di fantascienza che raccontano la sua passione per lo spazio?

"E’ una lei, una astronauta, Lela, che fugge da una Terra resa pressoché inabitabile. Sola, in un ambiente ‘folle’, deve fare i conti con visioni, allucinazioni che intaccano lo svolgimento della storia. I piani temporali si sovrappongono e tutto si stravolge fino a quando, apparentemente senza via d’uscita, la soluzione spunta. Sono pochi gli altri personaggi che compaiono: anzi, si potrebbe dire che, oltre a lei, l’altro protagonista è lo ‘spazio’ che ci porta a riflettere sul paesaggio e su come ci interfacciamo con esso".

L’approdo sul mercato francese è nato in virtù di una coincidenza ‘fortunata’: "Sto lavorando da tempo insieme allo scrittore francese Timothée Perrin, conosciuto online, a un altro fumetto di fantascienza per ragazzi. Dopo aver visionato ‘Oltre Nettuno’, frutto della mia tesi di laurea all’Accademia di Belle Arti, mi ha convinto a inviarlo all’editor di Aux Confins, la nuova etichetta del gruppo editoriale Steinkis, specializzata nel pubblicare autori stranieri in Francia. L’obiettivo è riuscire a portare il libro anche in Italia, mentre il sogno è farne un altro sempre in Francia, e, come detto, ci sto lavorando…".