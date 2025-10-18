Il soprano Daolio e la musica come dono: "Il canto può aiutare a superare le fragilità"

"La musica risuona costantemente dentro di me, anche quando non mi esibisco su un palcoscenico. Riuscire a portarla nella mia quotidianità e, soprattutto, metterla al servizio di chi è più fragile, è per me un dono straordinario". Lei è uno degli orgogli carpigiani nel mondo: Serena Daolio è un soprano, di grande temperamento scenico e drammatico. Dopo essersi diplomata con il massimo dei voti al Conservatorio Arrigo Boito di Parma sotto la guida di Donatella Saccardi, ha debuttato nel 2001 al Teatro Bonci di Cesena con ‘La Traviata’, e nel 2002 al Teatro alla Scala di Milano. Nella sua carriera si è contraddistinta nei personaggi pucciniani e verdiani più famosi, esibendosi nei palcoscenici di tutto il mondo, sotto la direzione di grandi direttori d’orchestra fra i quali Zubin Mehta, Riccardo Muti, Nello Santi, Jesus Lopez Cobos. E ora, a Carpi, sta portando avanti un progetto dal forte impatto sociale.

Se pensa alla giornata di oggi che canzone intonerebbe? "Oggi, giornata autunnale di sole, penso al brano intitolato ‘Voglio Vivere Così’, cantata dal nostro caro Luciano Pavarotti, che ha ispirato il mio percorso nella vita fatta di musica".

Riavvolgiamo il nastro: Serena e la musica. Quando nasce questo connubio?

"La mia passione è da sempre il palcoscenico. Da ragazzina amavo molto il teatro, mi sarebbe piaciuto studiare recitazione, però allora non c’erano in provincia scuole di teatro. Quindi la passione è rimasta nel cuore, sino a quando sono andata a Parma per studiare all’università. Il destino ha voluto che il mio interesse si incontrasse con la città di Giuseppe Verdi dove in ogni angolo si respira l’atmosfera e la suggestione delle sue composizioni. Ho iniziato a prendere lezioni di canto, mi hanno detto che ero portata per la lirica e ho cominciato a studiare al Conservatorio di Parma. L’amore per il canto lirico mi ha permesso di unire la recitazione alla musica: era un connubio perfetto".

C’è stato ‘qualcosa’ in particolare che l’ha spinta in questa direzione?

"Quando ho iniziato a studiare, mia madre era molto preoccupata: considerava la strada del canto e dell’arte un percorso difficile e con poche possibilità. Io, al contrario, ero certa che avrei cantato in teatri molto importanti. Mi vedevo già al Teatro alla Scala (dove poi ho iniziato a cantare professionalmente), al Teatro del Maggio Fiorentino, al San Carlo di Napoli… Mamma, non so come, è riuscita a trovare il numero di telefono della madre di Luciano Pavarotti e le ha chiesto un consiglio".

Cosa ha consigliato la madre di Pavarotti?

"Di farmi ascoltare dal primo insegnante di Luciano, ossia Arrigo Pola: mi ha ricevuta, ha detto che avevo una bella voce e che potevo proseguire il percorso. Così ho fatto. Certo, lo studio è stato intenso e non finisce mai: la voce, questo strumento straordinario che abbiamo dentro di noi, cambia in continuazione e regala sempre nuove scoperte ed emozioni".

Il suo percorso lirico come si è sviluppato?

"Dopo il diploma al Conservatorio di Parma, ho iniziato a studiare con illustri cantanti lirici che mi hanno aiutata ad esprimere la mia personalità vocale. Penso a Renata Scotto, con la quale ho studiato i ruoli principali de ‘La Bohème’ e ‘La Traviata’; Virginia Zeani, con cui mi sono specializzata grazie a borse di studio negli Stati Uniti; Luciano Pavarotti, che mi ha scelta per cantare il ruolo di Mimì ne ‘La Bohème’ al Teatro della Fortuna di Fano, proprio quando stavo iniziando a interpretare ruoli significativi. Nel 2005 ho vinto uno dei più prestigiosi concorsi internazionali, il ‘Francisco Vinas’ di Barcellona, e da lì sono arrivati contratti da tutta Europa".

La lirica, ma non solo. Nella sua Carpi sta portando avanti un progetto molto importante...

"Da alcuni anni sto realizzando nella mia città un corso di canto dedicato a persone con fragilità. Ho iniziato a collaborare come solista in occasione di concerti con alcuni cori di Carpi costituititi da persone con disabilità: sono state loro stesse, in quelle occasioni, a farmi domande su come utilizzare la voce nel canto, sulla respirazione, per migliorarsi. Così è nata l’idea di creare un corso apposito: alle prime associazioni (Ushac Arcobaleno, Gruppo Parkinson e AliCe), se ne sono unite altre (Amo, Al di là del Muro, A.Di.Fa. quale ente capofila, Avere Cura, Apt), fino alle attuali otto".

Il corso è al terzo anno: come si è evoluto?

"‘Vieni a cantare con noi’, rivolto a persone fragili, loro familiari e a chi si prende cura di loro, si svolge alla Casa del Volontariato e prevede lezioni di canto collettive ed individuali. Fondamentale è il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e la collaborazione con la Fondazione Casa del Volontariato; inoltre, da quest’anno abbiamo il patrocinio del Comune di Carpi, dell’Unione Terre d’Argine e dell’Ausl di Modena e questo ci consente una maggiore divulgazione, per ampliare il numero di partecipanti, garantendo sempre la gratuità delle lezioni".

Che effetti può avere la musica sulle persone fragili?

"Oltre a imparare e perfezionare l’uso della voce attraverso il canto, queste persone, che hanno diversi tipi di fragilità, stanno insieme: socializzano, fanno amicizia, anche in un’ottica di aiuto reciproco. Sono oltre una trentina, molti fanno già parte anche di altri cori e trovo bellissimo che ora abbiamo espresso il desiderio di darsi un nome, di ‘identificarsi’ come gruppo: così è nato il ‘Coro Volontario’, perché ha sede all’interno della Casa del Volontariato".

Questa esperienza l’ha cambiata?

"Da quando ho iniziato questi corsi ho avvertito il desiderio di aumentare le mie competenze: oltre a quelle artistiche di cantante lirica, ho approfondito il modo di l’approcciarsi nei confronti delle persone con fragilità. Mi sono iscritta al Conservatorio di Ferrara, sono al primo anno, voglio specializzarmi in musicoterapia: è dimostrato quanto la musica possa migliorare la qualità di vita delle persone fragili e malate".

Ma non abbandona la lirica… "Porto avanti questo studio parallelamente alla mia attività artistica di cantante lirica con le esibizioni. Mi sento fortunata, perché il mio percorso artistico mi consente di utilizzare ciò che ho appreso e che sto apprendendo a favore delle altre persone". Per lei la musica cosa è?

"Un filo conduttore nella mia vita, che mi consente di essere su un palcoscenico ma anche di condividere la quotidianità con gli altri, ed essere attiva nel sociale e nel campo della solidarietà. La vera bellezza della musica sta nel fatto che suona sempre dentro di noi, anche quando non la pratichiamo e ciò capita anche alle persone più fragili che cantano nel ‘nostro’ coro. Con le note si può lanciare un messaggio potente che unisce, di sostegno e aiuto reciproco. Mi sento davvero privilegiata per poter vivere in più modi quella che è la mia vita, ossia la musica".