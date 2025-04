Innovazione al Vallauri tra maglieria e orto

Accoglienza, inclusione, e rispetto delle ‘menti pensanti’. Sono questi i pilastri dell’Ipsia (Istituto professionale statale per l’industria e l’artigianato) Vallauri di Carpi, secondo la dirigente Silvia De Vitis. Ogni mattina sono 750 gli alunni e alunne che varcano i cancelli dell’istituto di viale Peruzzi, suddivisi nei vari indirizzi: Manutenzione assistenza tecnica; Meccanica; Moda, e dall’anno scorso, il percorso triennale di IeFp (Istruzione e Formazione professionale) Operatore dell’abbigliamento (moda maglieria). "Formare e specializzare i nostri ragazzi, preparandoli al mondo che li aspetta una volta finita la scuola, è il nostro compito primario", spiega la preside De Vitis. Tra i ‘fiori all’occhiello’ dell’istituto vi è il ‘Vallauri Knitwear Lab’, l’innovativa aula didattica di maglieria inaugurata lo scorso anno: "Siamo dotati di uno dei laboratori di maglieria più completi della Regione. La presenza di questo spazio rappresenta un altro passo avanti nel segno di potenziare l’offerta didattica per la formazione di tecnici di maglieria specializzati nel Distretto di Carpi, territorio che vanta una storica tradizione per questo tipo di lavorazione nel campo dell’abbigliamento". "La realizzazione del corso triennale IeFp – aggiunge la dirigente – deriva anche dalla richiesta delle aziende stesse del territorio. Noi ci abbiamo fortemente creduto, quale ulteriore opzione da offrire ai ragazzi; rammarica che il prossimo anno non si tornerà a fare la prima, per carenza di iscrizioni. Peccato, è un’occasione persa; forse bisognava comunicare di più e con maggiore chiarezza, anche perché le novità spaventano sempre – rimarca la De Vitis –. Personalmente lo prendo come un ‘compito’ delle vacanze, al fine di attivare il prima possibile una nuova classe prima". Novità importante riguarda l’attivazione, dal prossimo anno scolastico 2025-2026, del nuovo corso sperimentale 4+2 in ‘Manutenzione e assistenza tecnica’. "‘Cambiamenti’ è per noi una parola importante e stimolante – ha spiegato la preside –. Abbiamo deciso di fare questo passo perché ci piace ‘cambiare’ e soprattutto perché vogliamo che i ragazzi/e siano gli attori protagonisti del mutamento del territorio. Inoltre, vogliamo stringere ancora di più i collegamenti fra il mondo del lavoro e le realtà produttive locali con la formazione scolastica".

Entrando nei dettagli del nuovo corso, "si tratta di un percorso di istruzione tecnica e professionale di quattro anni che si conclude con il rilascio dell’esame di Stato e che prevede per gli studenti la possibilità di prosecuzione degli studi presso i corsi Its (Istituti tecnici superiori) della durata di due anni organizzati da Enti e Fondazioni su base regionale, tra i quali è presente anche il corso ‘Its Yellow, tecnico superiore 4.0 per la gestione dell’energia e degli impianti da fonti rinnovabili’, già attivato presso il nostro istituto".

Il piano di studi e il quadro orario uniscono una forte competenza nelle discipline dell’area di base (italiano, matematica, scienze, inglese e inglese tecnico) alle discipline specifiche dell’indirizzo con uno sguardo costantemente rivolto alle innovazioni tecnologiche di avanguardia del territorio carpigiano, modenese ed emiliano romagnolo. È una sfida? "Certamente, ma sarà anche una gran bella esperienza. Un rinnovamento del modo di fare scuola unito a serietà ed impegno".

Un altro aspetto sottolineato dalla dirigente è quello di un istituto sempre ‘aperto’: "Si pensi al progetto ‘Verde a scuola’, che vede studenti (e docenti) intenti nella cura dell’orto e delle aree verdi della scuola che viene considerata non un posto punitivo bensì come libera espressione degli intelletti dei ragazzi e delle ragazze".