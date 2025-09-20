Kart, a 14 anni corre per la Coppa del mondo

Mentre sfreccia veloce sul suo kart Leonardo Dondi ha un motore di sogni ad accompagnarlo. Ad appena 14 anni il pilota carpigiano che sogna un giorno di arrivare in Formula Uno è pronto a vivere la sua gara più importante, quella che dal 25 al 28 settembre lo porterà al "Cremona Circuit" per partecipare alla Coppa del Mondo "Fia Karting OK-N e OK-NJ". Sarà la sua ultima gara da Junior, il prestigioso coronamento di un percorso fatto di sacrifici, ore in pista e passione pura, la stessa trasmessa da papà Riccardo, titolare della Carrozzeria Europa di Carpi. Classe 2011 Leonardo – che gioca anche a basket e si è iscritto al Liceo Fanti in città – si è avvicinato al mondo del kart giovanissimo nel 2020 ad appena 9 anni, in piena pandemia. "Abbiamo fatto i primi allenamenti con il campione Ilario Savani della Savani Competition di Carpi – racconta papà Riccardo – sull’onda di un amore per i motori che nasce da quando era piccolo. Tutto quello che prendeva in mano per lui diventava un volante. Una volta per scherzo l’ho messo su un kart giocattolo e da allora possiamo dire (sorride, ndr) che non sia mai più sceso. Un fattore di Dna? Può essere, io però non ho mai corso, ma ho sempre seguito l’automobilismo e ho il brevetto di volo. In pista adesso ha un meccanico che lo segue, ma quando siamo solo io e lui ad allenarci mi dà una mano con la preparazione del kart. Da due anni a questa parte praticamente non abbiamo saltato un fine settimana, è ovvio che senza la complicità e la comprensione di mia moglie Alessia e dell’altra nostra figlia Beatrice questo percorso non sarebbe stato possibile". Per i giovani che vogliono avvicinarsi al kart le piste di livello internazionale più vicine sono almeno a un’ora di macchina da Carpi (Lonato del Garda, Cremona, Franciacorta, Jesolo per citarne alcune), con tempi dilatati e grande esborso economico. "Le prime volte siamo andati al kartodromo elettrico di Mantova – ricorda il papà – poi col kart a motore il primo anno abbiamo girato da soli a Migliarino nel Ferrarese, la stessa pista dove non è insolito trovare Valentino Rossi assieme a Kimi Antonelli e ’Pecco’ Bagnaia. Ci dava il materiale Savani e potevamo fare alcune sessioni private. Dopo un anno, quando si è ritenuto che Leonardo fosse pronto, ci sono state le prime gare, come il trofeo EasyKart del monomarca Birel. L’anno scorso ha ottenuto buoni piazzamenti nella Coppa Italia di zona Aci. Lì è stato notato da un ex pilota che ci ha presentati a Dino Chiesa". Non un nome qualsiasi Chiesa nel mondo del kart, ma il vero e proprio "guru" dei talent scout, dalle cui mani sono passati Keke Rosberg, Lewis Hamilton e lo stesso Kimi Antonelli.

A dicembre 2024 è arrivata la proposta e da allora Leonardo è entrato nella scuderia Kidix Performance (sede a Cavezzo) del manager Alessandro Levratti, team ufficiale di Kart Republic, la scuderia di Chiesa. "E’ un passo importante – ricorda Riccardo – a coronamento di tanti sacrifici che ha fatto Leonardo. E’ passato per tante batoste sportive in pista, che a livello caratteriale lo hanno fatto crescere tantissimo come ragazzo, gli hanno fatto tirare fuori le unghie.

Anche a scuola è molto maturato e va molto bene, anche perché il patto famigliare è sempre stato quello che per andare sul kart bisogna dare il massimo sul banco. A Cremona ci saranno quasi un centinaio di iscritti per quattro giorni di grande battaglia. Si parte al giovedì con le prove libere, poi dopo le qualifiche in batteria al sabato c’è la pre-finale e domenica la finale, a cui partecipano solo i primi 36. Sarà una chiusura alla grande della sua fase da Junior, poi si misurerà con i grandi.

Il suo sogno? Arrivare in Formula Uno, ma sa bene che lì non conta solo la bravura anche se a 14 anni è giusto sognare".