La rinascita del Bar Astoria, il caffè è un’arte

Con l’anno nuovo a Carpi un locale storico è tornato a vivere grazie alla determinazione dell’imprenditore Valerio Borghi; si tratta del Bar Astoria, punto di riferimento di tanti clienti per oltre quarant’anni.

L’esercizio di via Lama di Quartirolo, 47 ha aperto i battenti il 2 gennaio, anche se l’inaugurazione ufficiale è avvenuta il 23 febbraio con il taglio del nastro da parte dei sindaco Righi.

"L’inaugurazione – racconta il titolare, Borghi – è andata benissimo. Hanno partecipato un centinaio di persone alle quali abbiamo offerto un rinfresco con pizzette, tartine, stuzzichini, spritz, prosecco e analcolici. Ci siamo divertiti, abbiamo trascorso una bella giornata e abbiamo sentito l’affetto di tanti cittadini".

La rinascita del Bar Astoria è stata tutt’altro che programmata.

"In realtà – spiega il titolare – stavo cercando da tempo un locale per aprire un fast food, dove poter dare spazio alla mia creatività in cucina. Un giorno, sono venuto a sapere che questo spazio era chiuso ormai da un anno, e quasi per caso, è nata l’idea di riportarlo in vita. Tra novembre e dicembre dell’anno scorso abbiamo lavorato intensamente per rimettere tutto a nuovo, e con l’inizio del 2025, abbiamo aperto".

Oggi, il Bar Astoria è attivo dal lunedì al sabato dalle 6 alle 20 e conta una ventina di coperti all’interno e quattro tavolini sotto il porticato esterno.

La filosofia di Borghi è semplice ma rigorosa: un bar dal sapore tradizionale, colazioni e pranzi di qualità e un’atmosfera familiare in cui i clienti possano sentirsi a casa.

"Il nostro – illustra il titolare – vuole essere un bar tradizionale. Puntiamo sulla qualità e la genuinità degli ingredienti: per quanto riguarda le colazioni, farciamo noi le brioches e, oltre ai dolci, offriamo un’ampia selezione di proposte salate: pizze, erbazzoni, piadine, toast e tramezzini. Alcuni prodotti li prepariamo direttamente in cucina, come torte salate e dolci fatti in casa". "Essendo su una strada di forte passaggio – prosegue Borghi – accogliamo molti operai e lavoratori che si fermano per pranzo. Per questo proponiamo piatti semplici ma gustosi. Tra i primi, non possono mancare pasta aglio e olio e carbonara, mentre venendo ai secondi, il nostro cavallo di battaglia sono le scaloppine, in diverse varianti – al limone, ai funghi, all’aceto – e la salsiccia con patate. A questi si affiancano i fuori menù, che variano in base alla disponibilità dei prodotti".

Come hanno già fatto notare diversi clienti, tra i punti di forza del locale c’è, senza dubbio, il caffè. "Non voglio sembrare presuntuoso – aggiunge il titolare – ma il nostro caffè è davvero ottimo ed è frutto di una ricerca accurata; ho scelto personalmente la miscela. Oltre al caffè, offriamo più di venti gusti di tè e infusi. Un’attenzione ai dettagli che i clienti stanno premiando con diversi apprezzamenti"

Non mancano le prospettive per il futuro.

"Con la bella stagione – sottolinea Borghi – vogliamo sfruttare meglio lo spazio esterno. Oltre al portico e alla rientranza, c’è anche un piccolo giardino con qualche albero che ci piacerebbe valorizzare. Per ora, vogliamo crescere passo dopo passo e farci conoscere dai clienti. Nei prossimi mesi, non escludo di poter programmare qualche evento serale".

La riapertura del bar ha riportato in vita un pezzo di storia locale, e i clienti affezionati lo hanno accolto con entusiasmo.

"Abbiamo già ricevuto molte recensioni positive su Google – conclude il titolare – anche da persone che non avrei immaginato. È bello sapere che siamo riusciti intercettare i gusti della clientela. Dal mio punto di vista, l’importante è che chiunque entri nel Bar Astoria, possa sentirsi accolto come a casa".