Laboratorio all’aperto nel Cortile d’Onore

Nell’ambito del ricco programma della decima edizione di CarpInScienza, è stato confermato anche l’appuntamento con ‘Oltre il Festival’: il 12 ottobre, dalle 14.30 alle 18, il Cortile d’Onore di Palazzo Pio a Carpi si trasformerà in un grande laboratorio a cielo aperto, con giochi e magie scientifiche proposti dagli studenti di tutte le scuole carpigiane. Esperimenti che permetteranno anche ai più piccoli di scoprire quanto emozionante possa essere la scienza.

Il 18 ottobre, alle 10, all’Auditorium San Rocco, grazie alla collaborazione con l’Associazione Progetto Chernobyl di Carpi, Novi e Soliera, i docenti dell’Università di Bologna Maria Giovanna Belcastro, Paola Govoni e Giovanna Guerzoni, coordinati da Alessandra Bonoli, guideranno i presenti a ‘Ripensare l’Antropocene: impariamo a leggere le tracce della storia per immaginare un futuro migliore e l’impronta dell’umanità’.