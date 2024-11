Le iniziative in vista del Natale

In vista delle festività, anche quest’anno si può sostenere la Lipu aderendo all’iniziativa "Un Natale Per La Natura". Sabato 30 novembre e domenica primo dicembre in decine di piazze e sedi della Lipu, i volontari dell’associazione offriranno al pubblico i prodotti della tradizione natalizia. Eleganti confezioni con possibilità di scegliere tra legumi, pasta e cereali, in cambio di una donazione per rafforzare le attività della Lipu in difesa della natura e degli animali selvatici.

I prodotti biologici sono realizzati da La Terra

e Il Cielo nel rispetto dell’ambiente e della salute delle persone.

Le confezioni natalizie si potranno acquistare per tutto il mese di dicembre anche online sul nuovo sito web della Lipu, fino a esaurimento scorte. Le confezioni prevedono tre varianti: scatola verde "Pettirosso", scatola blu "Gufo", scatola rossa "Upupa".

L’elenco completo delle piazze, è disponibile sul sito www.lipu.it.