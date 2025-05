L’estate scende in campo, sport protagonista

Una ‘mini Olimpiade’ carpigiana: dal pattinaggio, protagonista ieri della serata di apertura, alla pallacanestro, dalla pallavolo allo yoga, passando per le arti marziali, la ginnastica, il rugby, la danza e arrivando fino all’arrampicata e al frisbee. Sono 23 le discipline sportive protagoniste, per una cinquantina di appuntamenti, dell’edizione 2025 della ‘CarpiEstateSport’ al Parco delle Rimembranze, alla sua settima edizione: fino al 5 luglio, cinque settimane di esibizioni, tornei, sfide, ma anche convegni e cultura sportiva a 360 gradi. Parco delle Rimembranze, ma non solo: il ricco calendario, infatti, si arricchisce di eventi anche al di fuori dell’arena del parco, come ‘Carpi in bici’, in programma domani in piazza dei Martiri, il beach volley al campo dedicato di via Sigonio, il campionato di skate allo skatepark, sempre in via Sigonio. Nel programma è previsto anche lo yoga in Castello il 21 giugno, in occasione della Giornata dello yoga, e un open day dedicato all’arrampicata nella sede Cai di via Cuneo. A questi si aggiungono gli ‘eventi di parola’: il 13 giugno, c’è grande attesa per la presentazione del libro ‘Oltre il sogno’, tredici storie di donne del volley d’oro, con Fabrizio Monari.

La ‘CarpiEstateSport’ è promossa dalla Consulta Sport e benessere del Comune di Carpi, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ed è organizzata dalla Polisportiva Nazareno. Lo scorso anno la manifestazione ha raggiunto un pubblico di circa 19 mila persone: "Un ottimo risultato – commenta l’assessora allo Sport Mariella Lugli – che, unito alla crescita delle società sportive che negli anni hanno dato la loro adesione, ci ha confermato nella volontà di proseguire nel progetto. L’obiettivo, oltre a offrire un’occasione per uscire e trascorrere in compagnia una bella serata estiva, è consolidare la presenza dello sport nell’area del parco delle Rimembranze e dare visibilità alle società sportive e alle diverse discipline". "Come amministrazione comunale – prosegue l’assessora Lugli – dal 2016 siamo al fianco di questa manifestazione sia economicamente che come coordinamento ma i meriti dell’iniziativa vanno alla Polisportiva Nazareno e alla Consulta Sport. Una vetrina per società e atleti, che impegna i gestori per più di un mese. Quest’anno ci saranno nuove discipline come la danza aerea e la ginnastica militare ma anche nuove location oltre al parco delle Rimembranze, tra cui piazza Martiri che ospiterà una giornata dedicata alla bicicletta per i più piccoli".

Come spiegano il presidente della Polisportiva, Davide Testi, e presidente della Consulta, Dimes Corradi, "l’arena all’interno del parco sarà trasformata di volta in volta allestendo superfici diverse in base alle discipline. Nelle cinque settimane in programma ci sarà solo una serata libera, il 21 giugno, ma stiamo lavorando per riempirla. Ogni attività ha poi una palestra ‘di riserva’ come alternativa per eventuale maltempo ma l’arena è sicuramente il bello di questo format, che coniuga sport e aria aperta".

Tutte le informazioni sulle serate e sul programma sono disponibili sul sito della CarpiEstate Sport. La manifestazione è sostenuta dal Comune di Carpi (che ha erogato un contributo di 36 mila euro) e della sponsorizzazione di Cna, Auto il Correggio, Centro Calcolo, Coop Alleanza 3.0, Opas Alimentari, Garc.

Maria Silvia Cabri