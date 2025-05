L’infanzia germoglia col progetto ’agri-nido’

"Lo stupore negli occhi dei bambini mentre ammirano entusiasti i miracoli della natura è ciò che ha guidato l’idea di realizzare questo asilo nido".

La carpigiana Cecilia Lamma spiega così la nascita del progetto innovativo, ‘Grappolino’, il primo agri-nido realizzato in Emilia-Romagna nell’ambito dei progetti di agricoltura sociale, che sarà operativo dal prossimo settembre, sotto la guida di personale qualificato e con esperienza, nell’azienda agricola Chiurato Paolo, tra Carpi e Modena (strada Nazionale per Carpi, 1719), immerso nel verde della campagna.

Gli ‘acini’ del ‘Grappolino’ saranno i bambini (da 10 a 36 mesi) che avranno la possibilità di vivere un’esperienza educativa davvero unica.

"Osservare da vicino una gallina che cova – prosegue Cecilia, ideatrice del progetto – un uovo che si schiude, una coniglia indaffarata a preparare il nido nel quale deporrà i suoi cuccioli…Piantare un seme e veder spuntare il primo germoglio. Correre e giocare all’aperto. I nostri piccoli agri-bimbi vivranno tutto questo e molto altro ancora".

Il progetto dell’agri-nido nasce dalla collaborazione con ‘Les Nounous’, Piccolo Gruppo Educativo presente a Carpi dal 2019: "Avevamo da tempo il desiderio di offrire ai nostri bambini un’educazione all’aria aperta a contatto con la natura – racconta Maddalena Po, educatrice di ‘Grappolino’ e fondatrice di ‘Les Nounous’ –. Così, unendo i progetti e le idee è nato il nido ‘Grappolino’, un agri-nido capace di accogliere i piccoli in un contesto innovativo, a impatto zero, per riportarli in un ambiente pulito, libero e lento lontano dai ritmi frenetici della quotidianità".

La nuova realtà vuole infatti "promuovere un rapporto spontaneo tra bambino e ambiente, aiutando a cogliere le occasioni di apprendimento che la natura offre. Si potranno sensibilizzare i bambini, con piccoli gesti quotidiani, all’armonia e al rispetto della natura. Pensiamo davvero che – proseguono Cecilia e Maddalena – partendo dai più piccoli e dalle nuove generazioni, si possa lentamente generare un cambiamento anche nelle famiglie e in generale negli adulti che si impegneranno a creare continuità nido-scuola.

Porteremo i valori di ‘Les Nounous’ nella nuova realtà di ‘Grappolino’, stimolando nel bambino empatia, collaborazione e pensiero divergente, puntando a uno sviluppo che parta dalle sue emozioni e dalla sua curiosità verso la scoperta e la ricerca". "Nel trasformare il vecchio deposito agricolo in agri-nido – spiega Alice Coppola, architetto di Carma Studio, che si è occupata del progetto a 360 gradi – abbiamo voluto progettare uno spazio su misura per i bambini, pensato per accoglierli nel rispetto della natura, riflettendo la molteplicità di forme, colori e i ritmi lenti e autentici della campagna".

Il risultato è un edificio NZEB (a consumo zero di energia), in cui l’ambiente esterno entra nell’esperienza quotidiana attraverso materiali naturali e nuovi scorci sulla vigna e sul giardino.

Gli arredi, disegnati su misura, integrati e multifunzionali, rendono lo spazio flessibile e stimolante, incoraggiando autonomia, movimento e immaginazione dei più piccoli.

"Oltre all’edificio totalmente rinnovato, saranno gli spazi esterni dedicati ai bambini, i frutteti, l’orto ed i recinti degli animali da cortile a rendere emozionante l’esperienza dei bambini".

Trovandosi tra Carpi e Modena come ubicazione, ‘Grappolino’ è stato accreditato dai Servizi Educativi del Comune di Modena, in questo modo, sottolinea Cecilia Lamma, "l’asilo nido entrerà a far parte della rete di Coordinamento Pedagogico del territorio, e il personale educativo potrà quindi partecipare alle attività di formazione, aggiornamento e autovalutazione, che sono molto importanti".

I primi open day hanno testimoniato l’interesse e la curiosità delle famiglie (e dei piccoli) verso questa nuova realtà: lo staff di ’Grappolino’ è a disposizione delle famiglie interessate anche lunedì 26 maggio dalle 18.30 alle 20.30 (per prenotazione: nido.grappolino@gmail.com; 347 4056505).