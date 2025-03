’Ma Lo’, l’Emilia in tavola con creatività

Tradizione e innovazione si sposano nella cucina del ristorante Ma Lo di Carpi.

Inaugurato nel novembre 2019 dai due fratelli Martino e Lorenzo Novelli – dalle iniziali dei loro nomi è nata l’idea di ‘Ma Lo’ – il locale di via Muratori 13 A ha saputo crescere e rinnovarsi anno dopo anno fino a diventare un punto di riferimento per tanti clienti.

Da un anno a questa parte, lo chef e titolare Martino Novelli è affiancato da Nicola Zielinski che si occupa della carta dei vini e tesse le relazioni con i clienti in sala. Entrambi carpigiani, i due hanno unito anni di esperienza e studio per portare l’eccellenza sulla tavola dei loro clienti.

La filosofia di Ma Lo vuole valorizzare i sapori classici emiliani, con una serie di proposte tradizionali, ma anche alcune creazioni più innovative.

"Abbiamo dato un’identità precisa alla nostra proposta culinaria – spiega il titolare –. Il menù è stagionale, breve ed essenziale, e tutto ciò che serviamo in tavola è frutto di uno studio e una selezione accurati. La pasta, è rigorosamente fatta in casa e i nostri secondi sono realizzati con tecniche che esaltano le materie prime, come la cottura sottovuoto a bassa temperatura".

Tra gli antipasti di punta spiccano la selezione di gnocco fritto e tigelle ai sette cereali, serviti con salumi selezionati, prevalentemente a km 0.

"Ogni piatto che serviamo – sottolinea Zielinski – nasce da una ricerca continua sugli ingredienti migliori e cambia a seconda del periodo. Tra i clienti, ci sono tanti cultori della cucina tradizionale, che vengono apposta per mangiare gnocco, tigelle e affettati. Le nostre tigelle, ad esempio, sono croccanti fuori e morbide dentro, sempre fresche. Tra i primi che vanno più in voga ci sono i tortelloni neri ripieni di culatta, tartufo nero e mascarpone, i tortelloni rossi ripieni di cipolla caramellata e mascarpone, ma anche i classici tortellini in brodo o in crema e i passatelli asciutti con crema di pecorino e tartufo nero".

Collabora in cucina con Martino Novelli, Ivanna Yakym che si occupa di realizzare tortelloni e pasta fresca innovativa. Tra i secondi classici, tagliata di manzo, costine di maiale cotte sottovuoto a bassa temperatura e grigliate e il guancialino di maiale.

"Venendo ai secondi – prosegue il titolare – una novità del menù stagionale è la faraona cotta sottovuoto a bassa temperatura, farcita con pancetta e rifinita con tartufo bianchetto, accompagnata da una purea ai carciofi e riduzione di vino rosso".

Oltre alla cucina, grande attenzione alla carta dei vini, curata personalmente da Nicola.

"Oggi abbiamo circa cento etichette, ma la carta dei vini è in costante evoluzione. Attualmente, la nostra selezione è prevalentemente italiana, ma stiamo introducendo vini francesi, spagnoli e portoghesi. Abbiamo anche iniziato a organizzare alcune serate di degustazione, appuntamenti infrasettimanali che attirano appassionati e intenditori. Organizziamo ormai stabilmente una serata al mese: la prossima, giovedì 27 marzo, sarà dedicata al Sangiovese, mentre per aprile abbiamo in cantiere un evento con una cantina francese".

Al di là dell’offerta enogastronomica, lo staff di Ma Lo è riuscito a dare vita a un’atmosfera accogliente e ricercata.

"Abbiamo circa sessanta coperti – aggiunge il titolare – che d’estate aumentano fino a settantacinque grazie allo spazio esterno. Il nostro obiettivo è far sentire chiunque a proprio agio, in un ambiente curato ma informale".

In questi sei anni di attività, la città ha risposto con entusiasmo alla proposta di Ma Lo.

"Abbiamo ricevuto molti complimenti – racconta Nicola –. Ricordo che una cliente, ferratissima sulla tradizione modenese, si è scusata per dirci che il nostro tortellino in brodo era il secondo migliore che abbia mai provato: lei non se lo aspettava, ma per noi è stato un complimento bellissimo.

Un altro riconoscimento che apprezziamo è quello dei clienti affezionati che ci riferiscono che da quando ci conoscono, il loro piatto preferito è diventato una delle nostre proposte".