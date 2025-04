Mostra storica su Matteotti tra famiglia e sogni infranti

Raccontare l’aspetto più umano e familiare di Giacomo Matteotti, attraverso un progetto che parte dalla raccolta epistolare tra lui e la moglie Velia Titta, e che ripercorre le loro vicende biografiche, sentimentali e politiche. È approdata a Carpi la mostra itinerante nazionale ‘Velia e Giacomo’ che, dopo aver fatto tappa nei luoghi più significativi della vita di Giacomo Matteotti, arriva nella città dei Pio e per la prima volta in terra emiliana per ricordare il centenario dell’assassinio del deputato socialista, morto il 10 giugno 2024. La mostra documentaria, che ha attraversato l’Italia tra sedi istituzionali e scuole nel corso dell’anno del centenario dell’omicidio di Matteotti per mano dei sicari fascisti, fa parte di un progetto di Anppia nazionale per ricordare il martire antifascista e chi, come sua moglie Velia Titta, ha subito il dolore di un’ingiustizia irreparabile. Lo spettatore è portato a ripercorrere attraverso i passaggi cruciali della vita dei due giovani amanti, la loro storia d’amore, segnata dalla separazione e dalla speranza, infranta il giorno del rapimento e dell’uccisione di Matteotti. La mostra è visitabile fino a domenica 27 aprile: all’inaugurazione, che si è svolta il 17 aprile alla Saletta Fondazione Cassa Carpi di Corso Sandro Cabassi 4, sono intervenuti Giovanni Taurasi, segretario di Anppia modenese, Giuliano Albarani, assessore alla Cultura del Comune di Carpi, Enrico Campedelli, vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, e Serena Colonna, segretaria generale di Anppia nazionale. In occasione dell’inaugurazione è stata anche presentata la graphic novel che approfondisce in modo più ampio la vicenda storica, contestualizzando in maniera precisa le lettere e i fatti che hanno segnato la vita dei due protagonisti. Inoltre, sarà possibile vedere l’animazione realizzata appositamente per l’esposizione, come anche un volume dedicato. La mostra è stata curata dall’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani e viene proposta in collaborazione con Istituto Storico di Modena, Fiap Italia, Fondazione ex campo di concentramento di Fossoli e grazie al contributo della Fondazione Cr Carpi, nell’ambito del programma di ‘Storie Ribelli’, un ciclo di iniziative che si articola in mostre, reading, graphic novel che raccontano l’antifascismo tra le due guerre e la resistenza nell’ottantesimo anniversario della Liberazione. E’ visitabile dalle 10 alle 12.30 sabato 19 e domenica 20 nonché venerdì 25, sabato 26, e domenica 27 aprile. "Siamo molto contenti di avere a Carpi questa bellissima esposizione – commenta Giovanni Taurasi, segretario di Anppia modenese – che rientra nella rassegna ‘Storie Ribelli’ che culminerà con lo spettacolo-reading musicale ‘Ottanta voglia di libertà’, con i Tupamaros e il coro delle Mondine di Novi, in scena martedì 22 aprile a Novi, sala civica Ferraresi alle 21 e il giorno dopo a Carpi, al San Rocco".

m.s.c.