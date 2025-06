Motori e movida, Chalet 3.0 anima il parco

L’estate è davvero esplosa, con i suoi profumi e colori e con la voglia di stare fuori in compagnia. Le piazze si animano, i locali si riempiono e nascono anche ‘inusuali’ ma brillanti sinergie che si stanno rivelando vincenti. Chalet 3.0, punto di riferimento della ristorazione carpigiana, nelle sue due sedi in piazza Garibaldi e al parco delle Rimembranze, e Autoclub Carpi, storica concessionaria Bmw e Mini e punto di riferimento per la mobilità d’eccellenza, hanno infatti inaugurato una stagione di eventi esclusivi tra buon cibo, motori, spettacolo e suggestive location. Una collaborazione che ha del…’Meraviglioso’, come sono stati chiamati i mercoledì sera allo Chalet 3.0 al Parco. A raccontare la nascita di questa partnership tra due realtà simbolo del territorio, è Simona V., titolare di Chalet 3.0.

Simona, come è nata questa collaborazione?

"Abbiamo conosciuto Autoclub Carpi durante alcuni eventi autunnali, quando abbiamo curato i catering nella loro concessionaria. Fin da subito è nata tra noi una sintonia speciale e un’ammirazione reciproca. Come ci ripetono sempre, hanno riconosciuto in Chalet 3.0 la stessa spinta all’innovazione e alla qualità. Siamo due realtà diverse ma con lo stesso Dna: dinamiche, curiose, attente al dettaglio e sempre orientate a offrire qualcosa di più.

Così, l’idea di creare qualcosa insieme è venuta naturale. Quello che ci unisce, oltre allo spirito imprenditoriale, è l’energia, l’amore per il territorio e la voglia di costruire esperienze belle e coinvolgenti per la città".

Stile, gusto e innovazione declinati in due mondi diversi… "Questa partnership dà vita a un ricco calendario di eventi esclusivi, pensati per unire il fascino del mondo automotive con l’arte dell’accoglienza e della ristorazione. Un progetto che va oltre la semplice sponsorizzazione: è una visione condivisa che mette al centro la città, le persone e il desiderio di vivere momenti unici".

‘Meraviglioso’ al Parco…

"Un nome pienamente azzeccato perché bene esprime quello che accade ogni mercoledì sera: lo Chalet 3.0 al Parco delle Rimembranze si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto: dj set, performance artistiche, barbecue a vista e giochi di luce in un’atmosfera immersiva e magnetica. Inoltre, una volta al mese, tutto questo è reso ancora più speciale dalla presenza degli amici di Autoclub Carpi. Le due prime serate sono state un autentico trionfo, e aspettiamo con entusiasmo la data di mercoledì 2 luglio. Il Parco si è trasformato in un luogo magico, pieno di vita, con tanta bella gente e un’energia contagiosa. È questo il nostro obiettivo: far vivere il parco in modo nuovo, trasformandolo in un punto di riferimento per la movida estiva".

E la location di piazza Garibaldi?

"Giustamente meritava un appuntamento speciale e su misura, sempre in collaborazione con Autoclub Carpi. E’ nato così l’AperiMINI, un evento mensile dinamico e frizzante organizzato in piazza Garibaldi: aperitivo con drink a tema, dj set e, protagoniste assolute, le MINI di ultima generazione. Anche questi eventi sono un’occasione per vivere in modo diverso la città, e per scoprire le novità della casa automobilistica, in particolare i modelli ibridi ed elettrici, simboli di una mobilità sostenibile con stile. Il primo evento si è svolto il 18 maggio scorso, con grande entusiasmo da parte del pubblico. Noi tutti siamo rimasti molto soddisfatti: atmosfera di festa, grande partecipazione e tanta voglia di novità. Oggi più che mai la gente ha bisogno di stimoli, esperienze vive, che spezzino la routine. I prossimi AperiMINI sono in programma domenica 20 luglio e domenica 14 settembre, sempre dalle 18".

A proposito…si è vista una MINI speciale per le strade di Carpi…

"Simbolo visivo di questa partnership è una MINI personalizzata con i loghi dello Chalet 3.0, che s’incontra per le vie di Carpi. Non è solo un’auto: è il manifesto di una collaborazione che unisce stile, creatività e spirito urbano. Anzi, a chi parteciperà a questi eventi offriamo la possibilità di vivere un’esperienza unica: un Long Test Drive gratuito di due giorni con i nuovi modelli MINI. Un modo per provare davvero il piacere di guidare, senza fretta, entrando in contat[/EMPTYTAG]to con l’essenza del brand".