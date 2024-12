Muoviti Muoviti: Promozione dello Sport Inclusivo per Bambini a Carpi

La promozione dell’attività ludico-motoria con l’avviamento alla pratica sportiva e a stili di vita sani per i bambini, garantendo l’accesso allo sport in maniera equa e inclusiva, è la finalità principale del progetto "Muoviti Muoviti, impariamo lo sport divertendoci e giocando" promosso dal Comune di Carpi nelle scuole primarie e dell’infanzia di Carpi, Soliera e Novi grazie al fianco degli enti di collaborazione, il Comitato di Carpi del Centro Sportivo Italiano (con Csi Carpi Sport) e Uisp Comitato Territoriale Modena Aps.

Grazie a un finanziamento di 20mila euro di cui 15mila sul 2025 da parte del Comune, lo scorso ottobre è scattata la diciottesima edizione del progetto che nel 2024 ha coinvolto 3.100 bambine e bambini, in 15 scuole primarie e 23 scuole dell’Infanzia nei Comuni delle Terre d’Argine.

"Questo progetto è un grande orgoglio per la nostra comunità – commenta l’assessore allo sport Mariella Lugli – perché, con lungimiranza, ha saputo interpretare gli importanti bisogni di attività ludica e fisica delle bambine e dei bambini. Queste risorse, alle quali contribuiscono in maniera significativa anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e il centro commerciale Borgogioioso, rendono possibile lo svolgimento di attività di supporto alle regolari ore di educazione fisica nelle scuole primarie per le classi antecedenti alla quarta, per le quali non è ancora prevista una figura con preparazione specifica e con una particolare attenzione all’inclusività della pratica sportiva".

"Muoviti Muoviti" è coordinato da Davide Pavesi e Luca Alessandro Bracci insieme alle responsabili Giuliana Gualdi e Paola Salati che fanno riferimento ai due enti di promozione, veri motori di una missione iniziata nel 2006, e parte dalla decennale esperienza maturata nel campo negli anni da Csi e Uisp, che da tempo si occupano di benessere psicofisico e attività sportiva, integrando la novità introdotta a livello nazionale il 20 settembre 2023 quando la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità la modifica dell’art 33 della Costituzione introducendo il nuovo comma che recita "la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme".

L’edizione 2025 coinvolge circa 2600 bambini dai 5 ai 9 anni per un totale di 2100 ore di attività e si chiuderà a maggio 2025 con un’ora a settimana per ogni classe per 19 settimane.

"Le lezioni sono proposte e coordinate da 20 laureati (e laureandi) in Scienze Motorie o educatori con esperienze formative, sportive e socio-pedagogiche certificate da enti riconosciuti dal Coni – spiega Davide Pavesi – e penso che la forza del progetto in questi anni sia stata la sua capacità di adattarsi alle varie esigenze del momento. Ad esempio quest’anno il Comune di Soliera ha scelto di riprogrammare il progetto di acquaticità per tutte le loro scuole d’infanzia con 4 lezioni presso la piscina comunale di Carpi. Inoltre abbiamo registrato l’aumento delle richieste per il progetto sui ragazzi diversamente abili col ’Muoviti Muoviti special’ che ha avuto sempre più adesioni.

Il progetto dà la possibilità di fare attività ai bambini che abitano nelle frazioni che offrono meno possibilità di fare sport ai ragazzi essendo meno coperte da strutture e meno seguite dalle società sportive. Tutto ciò contribuirà alla formazione del concetto di comunità all’interno del territorio, favorendo l’integrazione dei soggetti presenti in queste realtà, toccando tutte le località di Terre d’Argine. Inoltre una quota del finanziamento serve per acquistare materiale sportivo nelle scuole.

Il progetto poi trova la sua massima visibilità durante la festa di presentazione che quest’anno si è svolta alla pista di atletica ad ottobre dove i bimbi hanno sperimentato tanti sport, dal calcio alla danza.