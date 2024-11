Nuovi spazi nell’ex Drogheria dell’Assunta: "Sono felice che queste pareti tornino a vivere"

La Farmacia Drogheria all’insegna dell’Assunta è stata fondata dallo speziale Luigi Lugli nel 1845, e si trovava inizialmente sotto il portico di corso Fanti, vicino al Vescovado. Dopo otto anni, Lugli l’ha trasferita sotto il portico di piazza Grande (attuale piazza Martiri) al civico 52 del Portico Lungo e l’inaugurazione c’è stata nel 1853. I locali fin dal Settecento avevano ospitato la ‘Spezieria del Pomo d’Oro’. La vetrina in legno è rimasta la stessa: si tratta, infatti, dell’unico negozio di Carpi che è stato conservato come era allora, anche all’interno, un ottimo esempio di stile dell’epoca. Allo speziale Luigi sono succeduti i figli Egidio e Adolfo che hanno chiamato il negozio ‘Stabilimento Drogheria Farmacia dell’Assunta’. Negli anni i fratelli hanno ceduto prima l’attività della drogheria, poi nel 1918, la Farmacia dell’Assunta che è stata rilevata dai fratelli farmacisti Cattini che ne sono rimasti proprietari fino al 1947 quando la farmacia è stata acquisita dalla dottoressa Maria Laura Notari Porta, cui negli anni si è affiancata la figlia Giuliana Gualdi. Nel 2017 è subentrata la farmacista Eleonora Di Iorio che poi, nel 2022, ha spostato la farmacia Dell’Assunta in viale Ariosto. "Sono molto contenta che i luoghi che hanno visto per tanti anni al lavoro la mia mamma Giuliana e la nonna Maria Laura tornino a ‘vivere’ – afferma Cristina Mantovani, comproprietaria dei muri del locale –. Oltre al legame affettivo, c’è il valore storico legato al palazzo.

Inoltre, so che Rita (Frigieri, ndr) curerà questo spazio con l’eleganza e il senso del bello che le appartengono".