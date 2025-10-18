Oasi ’La Francesa’, paradiso per la biodiversità

L’associazione di volontariato "Panda Carpi" è la dimostrazione di come l’amore per la natura possa diventare un punto di riferimento per un’intera comunità. Nel mese di luglio, infatti, il Comune ha rinnovato per la terza volta e per ulteriori dieci anni la convenzione che affida la gestione dell’oasi La Francesa all’associazione con sede presso la Casa del Volontariato di viale Peruzzi e che se ne prende cura già dal 2004.

L’oasi è adiacente all’ex Campo di concentramento di Fossoli e si estende su una superficie di 23 ettari su un terreno comunale. La sua nascita è stata possibile grazie al progetto presentato da Panda Carpi nel 2004 alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. "Sono passati vent’anni dall’apertura al pubblico – spiega Enzo Malagoli, presidente di Panda Carpi – e pensiamo di poter affermare di aver svolto bene il nostro compito. La cura di decine di volontari ha permesso di costruire un luogo importante per la fauna e l’avifauna selvatica. L’obiettivo era quello di promuovere, assieme ai cittadini, attività basate sull’osservazione diretta della natura, della protezione dei processi ecologici e della tutela dell’ambiente e, attraverso queste pratiche, favorire il mantenimento e lo sviluppo di condizioni in grado a loro volta, di mantenere e sviluppare la varietà biologica sia vegetale che animale". Grazie al lavoro dei volontari l’oasi è diventata un paradiso naturale della biodiversità. "Alle dodicimila piante che sono state messe a dimora dalla Provincia di Modena nel 1993 – prosegue Malagoli – ne abbiamo aggiunte altre e soprattutto abbiamo realizzato molte siepi. Il bosco ora, con tante essenze autoctone diverse è veramente magnifico. Vi trovano alloggio e rifugio caprioli nati lì, volpi, tartarughe d’acqua e di terra, e tanti altri animali selvatici. Come da progetto abbiamo poi realizzato una vasta zona umida, circa 8 ettari, con acque basse adatte soprattutto per gli uccelli limicoli che si nutrono nelle zone umide e fangose, cavalieri d’Italia, aironi grandi e piccoli, corrieri, pavoncelle, piovanelli, chiurli, avocette, piro piro, beccaccini eccetera.

In questo senso La Francesa è in un nodo cruciale per le migrazioni e per questo assistiamo continuamente al passaggio di migliaia di uccelli con oltre 150 specie diverse provenienti da tutto il mondo. Alcuni sostano pochi giorni per riposarsi e rifocillarsi dopo lunghi viaggi, altri si fermano e nidificano. Possiamo certamente dire che la zona umida è il nostro ’aeroporto internazionale’.

L’oasi è grande e minuscola nello stesso tempo. Gli animali selvatici che vengono da noi sempre più numerosi hanno bisogno di più spazio. Purtroppo i disboscamenti, i roghi, l’occupazione di suolo per l’edilizia e le attività industriali, riducono sempre più gli spazi naturali e incrementano il cambiamento del clima. Il ’Living planet 2024’ che è il rapporto sullo stato dell’ambiente pubblicato ogni anno dal Wwf dice che nell’ultimo mezzo secolo il mondo selvaggio ha perso il 75% della superficie in cui può vivere. Per questo motivo abbiamo chiesto al Comune di Carpi di acquisire i terreni adiacenti l’Oasi che permetterebbe di raddoppiare la superficie della Francesa".

Dal 2006, anno di apertura al pubblico, sono state oltre 50mila le persone che anno visitato l’Oasi. "Dal 1° marzo al 6 giugno di giugno – conclude Malagoli – abbiamo ricevuto più di 600 scolari. Alla riapertura dell’anno scolastico i ragazzi del liceo Fanti sono venuti con i loro insegnanti a piedi, come fanno da diversi anni. Dal 18 al 30 settembre si sono succedute 19 classi per un totale di 380 studenti esclusi i fine settimana".

Domani intanto si terrà l’ultimo evento delle "Domeniche in Oasi" dalle ore 16: sotto il portico del Centro visitatori si parlerà di agricoltura rigenerativa con Gianluca Bergianti, poi si chiude il periodo delle attività pubbliche con l’oasi che riaprirà i battenti la prima domenica di marzo 2026.

Davide Setti