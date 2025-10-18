Sos case popolari
Alessandro Caporaletti
Sos case popolari
Vivere Carpi
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaRaccolta differenziataRagazzino mortoFunerali carabinieriSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
Vivere CarpiOasi ’La Francesa’, paradiso per la biodiversità
18 ott 2025
JACOPO GOZZI
Vivere Carpi
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Speciali
  3. Vivere Carpi
  4. Oasi ’La Francesa’, paradiso per la biodiversità

Oasi ’La Francesa’, paradiso per la biodiversità

Rinnovata la convenzione con l’associazione ’Panda’ che da vent’anni tutela la natura nell’area di Fossoli. Dal 2006 oltre 50mila visite

Rinnovata la convenzione con l’associazione ’Panda’ che da vent’anni tutela la natura nell’area di Fossoli. Dal 2006 oltre 50mila visite

Rinnovata la convenzione con l’associazione ’Panda’ che da vent’anni tutela la natura nell’area di Fossoli. Dal 2006 oltre 50mila visite

L’associazione di volontariato "Panda Carpi" è la dimostrazione di come l’amore per la natura possa diventare un punto di riferimento per un’intera comunità. Nel mese di luglio, infatti, il Comune ha rinnovato per la terza volta e per ulteriori dieci anni la convenzione che affida la gestione dell’oasi La Francesa all’associazione con sede presso la Casa del Volontariato di viale Peruzzi e che se ne prende cura già dal 2004.

L’oasi è adiacente all’ex Campo di concentramento di Fossoli e si estende su una superficie di 23 ettari su un terreno comunale. La sua nascita è stata possibile grazie al progetto presentato da Panda Carpi nel 2004 alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. "Sono passati vent’anni dall’apertura al pubblico – spiega Enzo Malagoli, presidente di Panda Carpi – e pensiamo di poter affermare di aver svolto bene il nostro compito. La cura di decine di volontari ha permesso di costruire un luogo importante per la fauna e l’avifauna selvatica. L’obiettivo era quello di promuovere, assieme ai cittadini, attività basate sull’osservazione diretta della natura, della protezione dei processi ecologici e della tutela dell’ambiente e, attraverso queste pratiche, favorire il mantenimento e lo sviluppo di condizioni in grado a loro volta, di mantenere e sviluppare la varietà biologica sia vegetale che animale". Grazie al lavoro dei volontari l’oasi è diventata un paradiso naturale della biodiversità. "Alle dodicimila piante che sono state messe a dimora dalla Provincia di Modena nel 1993 – prosegue Malagoli – ne abbiamo aggiunte altre e soprattutto abbiamo realizzato molte siepi. Il bosco ora, con tante essenze autoctone diverse è veramente magnifico. Vi trovano alloggio e rifugio caprioli nati lì, volpi, tartarughe d’acqua e di terra, e tanti altri animali selvatici. Come da progetto abbiamo poi realizzato una vasta zona umida, circa 8 ettari, con acque basse adatte soprattutto per gli uccelli limicoli che si nutrono nelle zone umide e fangose, cavalieri d’Italia, aironi grandi e piccoli, corrieri, pavoncelle, piovanelli, chiurli, avocette, piro piro, beccaccini eccetera.

In questo senso La Francesa è in un nodo cruciale per le migrazioni e per questo assistiamo continuamente al passaggio di migliaia di uccelli con oltre 150 specie diverse provenienti da tutto il mondo. Alcuni sostano pochi giorni per riposarsi e rifocillarsi dopo lunghi viaggi, altri si fermano e nidificano. Possiamo certamente dire che la zona umida è il nostro ’aeroporto internazionale’.

L’oasi è grande e minuscola nello stesso tempo. Gli animali selvatici che vengono da noi sempre più numerosi hanno bisogno di più spazio. Purtroppo i disboscamenti, i roghi, l’occupazione di suolo per l’edilizia e le attività industriali, riducono sempre più gli spazi naturali e incrementano il cambiamento del clima. Il ’Living planet 2024’ che è il rapporto sullo stato dell’ambiente pubblicato ogni anno dal Wwf dice che nell’ultimo mezzo secolo il mondo selvaggio ha perso il 75% della superficie in cui può vivere. Per questo motivo abbiamo chiesto al Comune di Carpi di acquisire i terreni adiacenti l’Oasi che permetterebbe di raddoppiare la superficie della Francesa".

Dal 2006, anno di apertura al pubblico, sono state oltre 50mila le persone che anno visitato l’Oasi. "Dal 1° marzo al 6 giugno di giugno – conclude Malagoli – abbiamo ricevuto più di 600 scolari. Alla riapertura dell’anno scolastico i ragazzi del liceo Fanti sono venuti con i loro insegnanti a piedi, come fanno da diversi anni. Dal 18 al 30 settembre si sono succedute 19 classi per un totale di 380 studenti esclusi i fine settimana".

Domani intanto si terrà l’ultimo evento delle "Domeniche in Oasi" dalle ore 16: sotto il portico del Centro visitatori si parlerà di agricoltura rigenerativa con Gianluca Bergianti, poi si chiude il periodo delle attività pubbliche con l’oasi che riaprirà i battenti la prima domenica di marzo 2026.

Davide Setti

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata